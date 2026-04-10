10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-271'
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
0-04'
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
3-171'
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
1-032'

10 Nisan 2026 21:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Oh'tan Antalyaspor maçında double
Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh, Süper Lig'deki Antalyaspor maçında ağları iki kez havalandırdı.

Güney Koreli futbolcu, Antalyaspor karşısında 33 ve 59. dakikalarda ağları havalandırdı.

Oh, bu golleriyle birlikte devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta 6 gole ulaştı. Beşiktaş'ta 6 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 5'ine iç sahada imza attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
