Oh'tan Antalyaspor maçında double

Beşiktaş forması giyen Hyeon-gyu Oh, Süper Lig'deki Antalyaspor maçında ağları iki kez havalandırdı.
Güney Koreli futbolcu, Antalyaspor karşısında 33 ve 59. dakikalarda ağları havalandırdı.
Oh, bu golleriyle birlikte devre arasında transfer olduğu Beşiktaş'ta 6 gole ulaştı. Beşiktaş'ta 6 gol atan 24 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 5'ine iç sahada imza attı.
