Dünya Kupası'nda dikkat çeken atama! Gözler bu isme çevrildi

2026 FIFA Dünya Kupası, sadece genişleyen formatı ve ölçeğiyle değil, hakem kadrosunda yaşanacak değişimle de öne çıkıyor. Turnuvada bir kadın hakemin orta hakem olarak görev alacak olması, futbolun en üst seviyesinde uzun süredir tartışılan temsil meselesini yeni bir aşamaya taşıyor.



Bu gelişmenin merkezinde yer alan isim ise Meksikalı hakem Katia Itzel García. 1992 doğumlu García, Meksika Futbol Federasyonu bünyesinde yetişti ve son yıllarda CONCACAF organizasyonlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Uluslararası arenada özellikle Gold Cup ve FIFA gençlik turnuvalarında görev alarak üst düzey maç deneyimi kazandı.



KARİYER YOLCULUĞU: ALT LİGLERDEN DÜNYA SAHNESİNE



García'nın yükselişi klasik bir "ilk" hikayesinden çok, sistemli bir ilerlemenin sonucu. Yerel liglerde başlayan hakemlik kariyeri, kısa sürede uluslararası görevlerle genişledi. FIFA kokartını aldıktan sonra düzenli olarak CONCACAF maçlarında görev alması, onu elit kategoriye taşıyan en önemli adımlardan biri oldu.



Fiziksel yeterlilik testleri, VAR adaptasyonu ve oyun yönetimi konularında yüksek standartları karşılaması, Dünya Kupası aday havuzuna dahil edilmesinde belirleyici oldu.



SADECE TEMSİL DEĞİL, PERFORMANS



FIFA'nın son yıllarda hakem seçiminde benimsediği yaklaşım, çeşitlilikten çok performans odaklı bir modele dayanıyor. Kadın hakemlerin büyük turnuvalarda daha fazla görev alması, bu yaklaşımın doğal sonucu olarak görülüyor. Nitekim Katar 2022'de kadın hakemlerin görev alması, bu sürecin ilk önemli adımıydı.



2026 ise bu sürecin daha ileri bir aşamasını temsil ediyor.



KİŞİSEL PROFİL: SAHADA SERT, SAHA DIŞINDA SAKİN



García'nın hakemlik tarzı, kontrol odaklı ve disiplinli olarak tanımlanıyor. Oyuncularla iletişiminde mesafeli ancak net bir çizgiye sahip olması, özellikle yüksek tempolu maçlarda oyunu dengede tutmasını sağlıyor.



Saha dışında ise daha düşük profilli bir karakter çizmesi, onu medyatik figürlerden ayırıyor. Bu durum, performansının daha çok saha içi üzerinden değerlendirilmesine olanak tanıyor.



DÜNYA KUPASI: GERÇEK SINAV



2026 Dünya Kupası, García için sadece bir görev değil, aynı zamanda sistemin test edileceği bir vitrin olacak. Üst düzey baskı altında verilecek kararlar, bu tür atamaların sürekliliğini doğrudan etkileyecek.



Bu nedenle turnuva, yalnızca futbolcular için değil, hakemlik sisteminin evrimi açısından da kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

BİLGİ NOTU

Kadın hakemlerin Dünya Kupası'nda görev alması tamamen yeni bir durum değil. Katar 2022'de Stephanie Frappart başta olmak üzere kadın hakemler turnuvada yer almıştı. Ancak 2026'da bir kadın hakemin daha geniş rol ve süreklilikle görev alması, bu sürecin bir "ilk"ten ziyade kalıcı bir yapıya dönüşmeye başladığını gösteriyor.