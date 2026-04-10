10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Dünya Kupası'nda dikkat çeken atama! Gözler bu isme çevrildi

2026 Dünya Kupası'nda bir kadın hakemin orta hakem olarak görev alacak olması, futbol tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Meksikalı Katia Itzel García'nın yükselişi, sistemli bir kariyer planlamasının sonucu olarak öne çıkıyor. Bu adımın kalıcılığı ise sahadaki performansla belirlenecek...

10 Nisan 2026 14:42 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 14:43
2026 FIFA Dünya Kupası, sadece genişleyen formatı ve ölçeğiyle değil, hakem kadrosunda yaşanacak değişimle de öne çıkıyor. Turnuvada bir kadın hakemin orta hakem olarak görev alacak olması, futbolun en üst seviyesinde uzun süredir tartışılan temsil meselesini yeni bir aşamaya taşıyor.

Bu gelişmenin merkezinde yer alan isim ise Meksikalı hakem Katia Itzel García. 1992 doğumlu García, Meksika Futbol Federasyonu bünyesinde yetişti ve son yıllarda CONCACAF organizasyonlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Uluslararası arenada özellikle Gold Cup ve FIFA gençlik turnuvalarında görev alarak üst düzey maç deneyimi kazandı.

KARİYER YOLCULUĞU: ALT LİGLERDEN DÜNYA SAHNESİNE

García'nın yükselişi klasik bir "ilk" hikayesinden çok, sistemli bir ilerlemenin sonucu. Yerel liglerde başlayan hakemlik kariyeri, kısa sürede uluslararası görevlerle genişledi. FIFA kokartını aldıktan sonra düzenli olarak CONCACAF maçlarında görev alması, onu elit kategoriye taşıyan en önemli adımlardan biri oldu.

Fiziksel yeterlilik testleri, VAR adaptasyonu ve oyun yönetimi konularında yüksek standartları karşılaması, Dünya Kupası aday havuzuna dahil edilmesinde belirleyici oldu.

SADECE TEMSİL DEĞİL, PERFORMANS

FIFA'nın son yıllarda hakem seçiminde benimsediği yaklaşım, çeşitlilikten çok performans odaklı bir modele dayanıyor. Kadın hakemlerin büyük turnuvalarda daha fazla görev alması, bu yaklaşımın doğal sonucu olarak görülüyor. Nitekim Katar 2022'de kadın hakemlerin görev alması, bu sürecin ilk önemli adımıydı.

2026 ise bu sürecin daha ileri bir aşamasını temsil ediyor.

KİŞİSEL PROFİL: SAHADA SERT, SAHA DIŞINDA SAKİN

García'nın hakemlik tarzı, kontrol odaklı ve disiplinli olarak tanımlanıyor. Oyuncularla iletişiminde mesafeli ancak net bir çizgiye sahip olması, özellikle yüksek tempolu maçlarda oyunu dengede tutmasını sağlıyor.

Saha dışında ise daha düşük profilli bir karakter çizmesi, onu medyatik figürlerden ayırıyor. Bu durum, performansının daha çok saha içi üzerinden değerlendirilmesine olanak tanıyor.

DÜNYA KUPASI: GERÇEK SINAV

2026 Dünya Kupası, García için sadece bir görev değil, aynı zamanda sistemin test edileceği bir vitrin olacak. Üst düzey baskı altında verilecek kararlar, bu tür atamaların sürekliliğini doğrudan etkileyecek.

Bu nedenle turnuva, yalnızca futbolcular için değil, hakemlik sisteminin evrimi açısından da kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.
 
BİLGİ NOTU
Kadın hakemlerin Dünya Kupası'nda görev alması tamamen yeni bir durum değil. Katar 2022'de Stephanie Frappart başta olmak üzere kadın hakemler turnuvada yer almıştı. Ancak 2026'da bir kadın hakemin daha geniş rol ve süreklilikle görev alması, bu sürecin bir "ilk"ten ziyade kalıcı bir yapıya dönüşmeye başladığını gösteriyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
