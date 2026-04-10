09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Fenerbahçe'de kart gerçeği: 3'te 1'i faul dışı sebepler!

Bu sezon ligde 66 sarı kart gören sarı lacivertliler tam 22 defa tartışma, itiraz, zaman geçirme ve abartılı sevinçler sebebiyle cezalandırıldı. Bitime 6 maç kala 8 isim sınırda…

calendar 10 Nisan 2026 12:07
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Sezon başından bu yana kart adaletsizliğinden dert yanan Fenerbahçe, aslında kendi ayağına sıkıyor. Sarı lacivertliler, geride kalan 28 haftada 66 sarı, 1 de kırmızı kartla (Çift sarıdan) cezalandırıldı.

Toplam 340 faulle maç başına 12,14'lük ortalaması olan Fenerbahçe, bu sebeplerle 44 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Toplam 66 kartın 22'si ise itiraz (9), tartışma (5), zaman geçirme (3), abartılı sevinç (3), ihlal gibi gerekçelerle geldi. Ayrıca bir defa da kulübeden (Kerem Aktürkoğlu) kart görüldü.

Rakibe temas dışında duygu kontrolü de kartlarda etkin olurken, Tedesco 6 sarı kartla oyuncularına eşlik etti.

SEKİZ OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Oosterwolde, Skriniar, Semedo, İsmail, Alvarez, Ederson ve tabii ki Tedesco gördükleri kartlar sebebiyle cezalı duruma düştüler.

Şimdi ise sezonun bitmesine altı hafta kala, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de tam sekiz oyuncu ceza sınırında.

Kayseri maçı öncesi Mert Müldür, Kerem, Semedo, Guendouzi, Nene, Oosterwolde, Musaba ve Brown'un 3'er sarı kartı bulunuyor.

Sarı lacivertlileri en çok endişelendiren Kayseri ve Rize maçları sonrası oynanacak Galatasaray derbisine cezalılar sebebiyle eksik çıkmak. Bunun sonrasında da zorlu Başakşehir ve Konya maçları var.

FAUL DIŞI KARTLAR

Tartışma: Brown, Skriniar, Oosterwolde (3)

İtiraz: İrcan Can Kahveci, Skriniar (2), Oosterwolde, Ederson, Tarık, Mert Müldür, Guendouzi (2)

Zaman geçirme: Ederson (3)

Abartılı sevinç: Duran, Asensio, Guendouzi

Kulübede: Kerem

İhlal: Kerem

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
