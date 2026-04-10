Fenerbahçe'de kart gerçeği: 3'te 1'i faul dışı sebepler!

Sezon başından bu yana kart adaletsizliğinden dert yanan Fenerbahçe, aslında kendi ayağına sıkıyor. Sarı lacivertliler, geride kalan 28 haftada 66 sarı, 1 de kırmızı kartla (Çift sarıdan) cezalandırıldı.
Toplam 340 faulle maç başına 12,14'lük ortalaması olan Fenerbahçe, bu sebeplerle 44 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Toplam 66 kartın 22'si ise itiraz (9), tartışma (5), zaman geçirme (3), abartılı sevinç (3), ihlal gibi gerekçelerle geldi. Ayrıca bir defa da kulübeden (Kerem Aktürkoğlu) kart görüldü.
Rakibe temas dışında duygu kontrolü de kartlarda etkin olurken, Tedesco 6 sarı kartla oyuncularına eşlik etti.
SEKİZ OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Oosterwolde, Skriniar, Semedo, İsmail, Alvarez, Ederson ve tabii ki Tedesco gördükleri kartlar sebebiyle cezalı duruma düştüler.
Şimdi ise sezonun bitmesine altı hafta kala, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de tam sekiz oyuncu ceza sınırında.
Kayseri maçı öncesi Mert Müldür, Kerem, Semedo, Guendouzi, Nene, Oosterwolde, Musaba ve Brown'un 3'er sarı kartı bulunuyor.
Sarı lacivertlileri en çok endişelendiren Kayseri ve Rize maçları sonrası oynanacak Galatasaray derbisine cezalılar sebebiyle eksik çıkmak. Bunun sonrasında da zorlu Başakşehir ve Konya maçları var.
FAUL DIŞI KARTLAR
Tartışma: Brown, Skriniar, Oosterwolde (3)
İtiraz: İrcan Can Kahveci, Skriniar (2), Oosterwolde, Ederson, Tarık, Mert Müldür, Guendouzi (2)
Zaman geçirme: Ederson (3)
Abartılı sevinç: Duran, Asensio, Guendouzi
Kulübede: Kerem
İhlal: Kerem
Toplam 340 faulle maç başına 12,14'lük ortalaması olan Fenerbahçe, bu sebeplerle 44 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Toplam 66 kartın 22'si ise itiraz (9), tartışma (5), zaman geçirme (3), abartılı sevinç (3), ihlal gibi gerekçelerle geldi. Ayrıca bir defa da kulübeden (Kerem Aktürkoğlu) kart görüldü.
Rakibe temas dışında duygu kontrolü de kartlarda etkin olurken, Tedesco 6 sarı kartla oyuncularına eşlik etti.
SEKİZ OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Oosterwolde, Skriniar, Semedo, İsmail, Alvarez, Ederson ve tabii ki Tedesco gördükleri kartlar sebebiyle cezalı duruma düştüler.
Şimdi ise sezonun bitmesine altı hafta kala, şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de tam sekiz oyuncu ceza sınırında.
Kayseri maçı öncesi Mert Müldür, Kerem, Semedo, Guendouzi, Nene, Oosterwolde, Musaba ve Brown'un 3'er sarı kartı bulunuyor.
Sarı lacivertlileri en çok endişelendiren Kayseri ve Rize maçları sonrası oynanacak Galatasaray derbisine cezalılar sebebiyle eksik çıkmak. Bunun sonrasında da zorlu Başakşehir ve Konya maçları var.
FAUL DIŞI KARTLAR
Tartışma: Brown, Skriniar, Oosterwolde (3)
İtiraz: İrcan Can Kahveci, Skriniar (2), Oosterwolde, Ederson, Tarık, Mert Müldür, Guendouzi (2)
Zaman geçirme: Ederson (3)
Abartılı sevinç: Duran, Asensio, Guendouzi
Kulübede: Kerem
İhlal: Kerem