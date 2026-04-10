Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz planı!

Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçında Göztepe'yi yenerek şampiyonluk yarışında bir virajı daha kayıpsız dönen Galatasaray'da sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif alan ve gitmesine izin verilmediği için ekran karartan Barış Alper Yılmaz bembeyaz bir sayfa açtı.
Herkesten çok çalışarak tekrar eski günlerine dönmek isteyen milli futbolcu bunun karşılığı fazlasıyla aldı. Cim-Bom'un yeni kaptanı ve saha içi liderlerinden olan Yılmaz özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz performansa imza attı.
RAKAM ARTABİLİR
Osimhen'in olmadığı bir dönemde Icardi'nin yerine tercih edilen Barış Alper'in performansını yükseltmesi milli takım cephesinde de yankı buldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yaşadığı forvet rotasyonu sorununda Yılmaz'ın artık ciddi bir alternatif, hatta potansiyel bir çözüm olarak değerlendirilebileceği konuşulmaya başlandı.
Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca Barış Alper'in bu performansını sürdürmesi halinde geçtiğimiz yaz konuşulan rakamların artmasının sürpriz olmayacağı görüşünde birleştiği belirtildi.
Herkesten çok çalışarak tekrar eski günlerine dönmek isteyen milli futbolcu bunun karşılığı fazlasıyla aldı. Cim-Bom'un yeni kaptanı ve saha içi liderlerinden olan Yılmaz özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz performansa imza attı.
RAKAM ARTABİLİR
Osimhen'in olmadığı bir dönemde Icardi'nin yerine tercih edilen Barış Alper'in performansını yükseltmesi milli takım cephesinde de yankı buldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yaşadığı forvet rotasyonu sorununda Yılmaz'ın artık ciddi bir alternatif, hatta potansiyel bir çözüm olarak değerlendirilebileceği konuşulmaya başlandı.
Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca Barış Alper'in bu performansını sürdürmesi halinde geçtiğimiz yaz konuşulan rakamların artmasının sürpriz olmayacağı görüşünde birleştiği belirtildi.