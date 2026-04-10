09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz planı!

Galatasaray yönetiminin sezon başında ayrılmasına izin vermediği Barış Alper Yılmaz o dönemde düşüşe geçse de pes etmedi. Yeni bir sayfa açan milli oyuncu, herkesten daha fazla çalışarak eski günlerine geri döndü, sarı-kırmızılı takımın saha içi liderlerinden biri oldu.

calendar 10 Nisan 2026 08:07
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz planı!
Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçında Göztepe'yi yenerek şampiyonluk yarışında bir virajı daha kayıpsız dönen Galatasaray'da sezon başında Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif alan ve gitmesine izin verilmediği için ekran karartan Barış Alper Yılmaz bembeyaz bir sayfa açtı.

Herkesten çok çalışarak tekrar eski günlerine dönmek isteyen milli futbolcu bunun karşılığı fazlasıyla aldı. Cim-Bom'un yeni kaptanı ve saha içi liderlerinden olan Yılmaz özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz performansa imza attı.

RAKAM ARTABİLİR

Osimhen'in olmadığı bir dönemde Icardi'nin yerine tercih edilen Barış Alper'in performansını yükseltmesi milli takım cephesinde de yankı buldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yaşadığı forvet rotasyonu sorununda Yılmaz'ın artık ciddi bir alternatif, hatta potansiyel bir çözüm olarak değerlendirilebileceği konuşulmaya başlandı.

Sarı-kırmızılı yönetim ayrıca Barış Alper'in bu performansını sürdürmesi halinde geçtiğimiz yaz konuşulan rakamların artmasının sürpriz olmayacağı görüşünde birleştiği belirtildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
