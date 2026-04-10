10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

Bodrum FK, play-off için sahaya çıkıyor!

1'inci Lig'de Bodrum FK, Bandırmaspor'u play-off'u garantilemek için konuk edecek.

10 Nisan 2026 14:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trendyol 1'inci Lig'de Bodrum FK 11 Nisan Cumartesi günü evinde Bandırmaspor'u play-offu matematiksel olarak garantileme hedefiyle ağırlayacak.

Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ligde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bodrum FK, bitime 4 hafta kala 61 puanla play-off potasında beşinci sırada yer alıyor.

Play-off hattının hemen dışındaki Bandırmaspor'un 52 puanı bulunuyor. Bodrum FK, 9 puan gerisinde olan rakibini yenerse son 3 maç öncesi Süper Lig'e dönme yolunda play-off biletini alacak.

Yeşil-beyazlı ekip ligde daha önce 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında play-off finali oynayıp 2024'te Süper Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.