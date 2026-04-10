10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
20:00
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
21:30
10 Nisan
West Ham United-Wolves
22:00
10 Nisan
Real Madrid-Girona
22:00
10 Nisan
Roma-Pisa
21:45
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
20:00
10 Nisan
Marsilya-Metz
22:05
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
21:00

LeBron James, Stephen Curry rekabetini anlatırken duygulandı

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Golden State Warriors karşısında 119-103'lük galibiyetinde başrol oynadıktan sonra, uzun yıllara yayılan Stephen Curry rekabetine dair duygusal açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Nisan 2026 13:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron James, Stephen Curry rekabetini anlatırken duygulandı
Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, Los Angeles Lakers'ın Golden State Warriors karşısında 119-103'lük galibiyetinde başrol oynadıktan sonra, uzun yıllara yayılan Stephen Curry rekabetine dair duygusal açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma genel olarak Lakers'ın kontrolünde geçse de maçın en dikkat çeken konusu, son düdüğün ardından yaşandı. Curry'nin bir kez daha sakatlık nedeniyle forma giyememesi, LeBron James'i daha geniş bir perspektiften düşünmeye itti.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan James, ikilinin sahada birbirlerine karşı kaç kez daha oynama fırsatı bulacaklarını kendilerinin bile bilmediğini dile getirdi.

"Sanırım bunu biz de bugün fark ettik. Geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz ve tekrar karşı karşıya gelme fırsatı bulup bulamayacağımızdan emin değiliz. Bu sezon birbirimize karşı oynamadık," ifadelerini kullandı.

LeBron, Curry'ye duyduğu saygıyı ve kariyerlerinin bu aşamasında onunla aynı sahayı paylaşmanın anlamını da vurguladı.

"Geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz. Onunla aynı ortamda bulunmak, aynı sahayı paylaşmak her zaman bir zevk ve büyük bir onur," dedi.

İki yıldız, kariyerleri boyunca en büyük sahnelerde birçok kez karşı karşıya gelmiş olsa da artık şartlar değişmiş durumda. İlerleyen yaş ve sakatlık sorunları nedeniyle, normal sezon maçlarında bile bu eşleşmelerin garantisi kalmadı.

Bu sezon LeBron James 57 maçta forma giyerken; 20.8 sayı, 6.1 ribaund ve 7.1 asist ortalamaları yakaladı ve %51.2 saha içi isabet oranıyla oynadı.

Stephen Curry ise şu ana kadar 41 maçta görev alırken; 27.0 sayı, 3.5 ribaund ve 4.8 asist ortalamaları tutturdu. Curry, genel şut yüzdesinde %46.8, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %39.2 isabet oranına ulaştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
