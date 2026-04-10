09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Tedesco kararını verdi: Kerem ve Nene

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor deplasmanında Kerem ve Nene'ye formayı verecek, Musaba yedek bekleyecek.

calendar 10 Nisan 2026 10:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Kayserispor deplasmanından kayıpsız dönerek şampiyonluk iddiasını korumak isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ilk 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

Orta sahada farklı bir tercih yapan Tedesco'nun Fred'i 10 numara pozisyonunda denediği öğrenildi.

Kanatlarda Nene ve Kerem Aktürkoğlu'nun başlangıç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Musaba ise büyük bir ihtimalle yedek kulübesinde olacak ve mücadelenin gidişatına göre oyuna girecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
