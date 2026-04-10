09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Beşiktaş'ta hedef kupa zaferiyle Avrupa!

Trendyol Süper Lig'de üçüncülük yarışında şansını zora sokan Beşiktaş, Avrupa Kupası'na gidebilmek için rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

calendar 10 Nisan 2026 08:31 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026 08:39
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta hedef kupa zaferiyle Avrupa!
Şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada bitirecek olan takım ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. Puan cetvelinde ikinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncü durumdaki Trabzonspor'un 11 puan gerisinde olan siyah-beyazlı takımın üçüncülük şansı artık mucizelere kaldı. Siyah-beyazlı ekibin Kupa 2 vizesi alabilmesi için önünde iki temel senaryo bulunuyor.

HEDEF KUPA ZAFERİ

SENARYO 1: Ziraat Türkiye Kupası'nda grubunu namağlup lider tamamlayan ve çeyrek finale adını yazdıran Beşiktaş, bu kulvarda şampiyonluğa ulaşırsa UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkını elde edecek.

SENARYO 2: Hem lig şampiyonluğunun hem de Ziraat Türkiye Kupası'nın Süper Lig'i ilk 3 sırada bitiren takımlar tarafından kazanılması. Bu durumda da Kartal, Kupa 2 vizesi alacak ve turnuvaya ikinci eleme turundan dahil olacak.

GÜÇLÜ RAKiPLER

İkinci senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Beşiktaş'ı ikinci eleme turunda Avrupa tecrübesi olan zorlu rakipler bekliyor. İşte bazı muhtemel rakipler: Ajax (Hollanda), Braga (Portekiz), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka), Karabağ (Azerbaycan), Gent (Belçika), Panathinaikos (Yunanistan), Ludogorets (Bulgaristan).

ERKEN VEDA ETTİ

Beşiktaş sezon başında UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlamadan veda etmişti. Geçen sezon ligi dördüncü sırada bitiren siyah-beyazlılar, 2. Eleme Turu'nda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşmıştı. Rakibine İstanbul'da 4-2, rövanşta ise 2-0 mağlup olan Kartal, Kupa 2'ye erken havlu atmıştı.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
