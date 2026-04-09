09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
1-045'
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
22:00
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
22:00
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
22:00
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
2-0DA
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
22:00
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
22:00
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
22:00
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-045'
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-042'

Başkan Saran, Kadın takımını ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'na ziyaret etti.

calendar 09 Nisan 2026 20:09
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe arsaVev takımı oyuncularıyla ile bir araya gelen Saran, takıma başarılar diledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 68 puanı bulunan Fenerbahçe, en yakın takipçisi Galatasaray GAİN'in 7 puan önünde namağlup lider durumda.

Başkan Saran ayrıca, aynı tesislerde hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı ile de bir araya geldi.

 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 31 34 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 34 38 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.