09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
1-023'
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-122'
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
0-024'
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-021'
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
0-022'
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
0-021'
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Marco Asensio

Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

09 Nisan 2026 21:33 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 21:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio'nun, sponsor hastanesinde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Asensio, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Marco Asensio'nun 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 37 maça çıkan Asensio, 13 gol 13 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
