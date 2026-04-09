Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması: Marco Asensio

Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Marco Asensio'nun, sponsor hastanesinde gerçekleştirilen tetkikleri sonucunda, sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Asensio, Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile yapılan derbinin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.



Marco Asensio'nun 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe forması ile 37 maça çıkan Asensio, 13 gol 13 asistlik performans sergiledi.



