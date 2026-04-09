Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic maçı ertelendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray MCT Technic maçı, sarı-kırmızılıların Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yapacağı müsabaka dolayısıyla ertelendi.Galatasaray Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında dün İspanyol ekibi La Laguna Tenerife'yi 64-62 mağlup etti ve seride durumu 1-1 yaptı.Serinin üçüncü ve son maçı, 15 Nisan Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Kazanan taraf organizasyonda Dörtlü Final'e yükselecek.