Fenerbahçe'de hedef 6'da 6

Şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen F.Bahçe'nin, Süper Lig'de kalan 6 haftada puan kaybına tahammülü bulunmuyor.



Lider Galatasaray ile arasında 4 puanlık bir fark bulunan sarı-lacivertliler, hemen arkasındaki Trabzonspor ile birlikte 63 puanda yer alıyor. Olası bir kayıp halinde ikinci sıranın bile tehlikeye girme şansı bulunuyor. Bu nedenle oyuncuları ile bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Domenico Tedesco, kalan 6 maçı da kazanmak zorunda olduklarını söyledi.



Geride kalan 6 haftada lider Galatasaray'a da konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazansa bile puan farkını 1'e indirecek. Galatasaray'ın derbi dışında kalan 5 maçından en az birinde daha puan kaybı gerecek. Bu yüzden sarı-lacivertli futbolcuların puan kaybına tahammülü bulunmuyor.



Olası bir kayıp hem şampiyonluğu hem de lig ikinciliğini oldukça zora sokabilir. Tedesco oyuncularından her maça ayrı bir motivasyonla hazırlanıp, kalan süreyi 18 puanla geçmek istiyor.



YİNE SERİ PEŞİNDE



Süper Lig'de bu sezon daha önce 4 kez 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan F.Bahçe, Kayseri deplasmanında kazanması halinde bunu 5. kez tekrarlamış olacak. Karagümrük mağlubiyeti sonrasında Kadıköy'de Gaziantep FK ve Beşiktaş'ı deviren Tedesco'nun öğrencileri yarın da Kayseri'yi yenip seriyi 3 maça çıkarmaya çalışacak.



