09 Nisan
Rizespor-Samsunspor
4-1
09 Nisan
Freiburg-Celta Vigo
3-0
09 Nisan
FC Porto-N. Forest
1-1
09 Nisan
Bologna-Aston Villa
1-3
09 Nisan
Rayo Vallecano-AEK Athens
3-0
09 Nisan
Mainz 05-Strasbourg
2-0
09 Nisan
C.Palace-Fiorentina
3-0
09 Nisan
Shakhtar-Alkmaar
3-0
09 Nisan
Boluspor-Sivasspor
1-2
09 Nisan
İstanbulspor-Erzurumspor
0-1
09 Nisan
Esenler Erokspor-Amed Sportif
1-1

Fenerbahçe'de hedef 6'da 6

G.Saray'ın 4 puan gerisinde bulunan F.Bahçe'de şampiyonluğun parolası belli oldu. Sarı Kanarya kalan 6 maçını kazanıp, rakibinin puan kaybını bekleyecek

calendar 10 Nisan 2026 08:25
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de hedef 6'da 6
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonluk özlemini dindirmek isteyen F.Bahçe'nin, Süper Lig'de kalan 6 haftada puan kaybına tahammülü bulunmuyor.

Lider Galatasaray ile arasında 4 puanlık bir fark bulunan sarı-lacivertliler, hemen arkasındaki Trabzonspor ile birlikte 63 puanda yer alıyor. Olası bir kayıp halinde ikinci sıranın bile tehlikeye girme şansı bulunuyor. Bu nedenle oyuncuları ile bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Domenico Tedesco, kalan 6 maçı da kazanmak zorunda olduklarını söyledi.

Geride kalan 6 haftada lider Galatasaray'a da konuk olmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, bu maçı da kazansa bile puan farkını 1'e indirecek. Galatasaray'ın derbi dışında kalan 5 maçından en az birinde daha puan kaybı gerecek. Bu yüzden sarı-lacivertli futbolcuların puan kaybına tahammülü bulunmuyor.

Olası bir kayıp hem şampiyonluğu hem de lig ikinciliğini oldukça zora sokabilir. Tedesco oyuncularından her maça ayrı bir motivasyonla hazırlanıp, kalan süreyi 18 puanla geçmek istiyor.

YİNE SERİ PEŞİNDE

Süper Lig'de bu sezon daha önce 4 kez 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan F.Bahçe, Kayseri deplasmanında kazanması halinde bunu 5. kez tekrarlamış olacak. Karagümrük mağlubiyeti sonrasında Kadıköy'de Gaziantep FK ve Beşiktaş'ı deviren Tedesco'nun öğrencileri yarın da Kayseri'yi yenip seriyi 3 maça çıkarmaya çalışacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.