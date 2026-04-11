10 Nisan
Beşiktaş-Antalyaspor
4-2
10 Nisan
Augsburg-Hoffenheim
2-2
10 Nisan
West Ham United-Wolves
4-0
10 Nisan
Real Madrid-Girona
1-1
10 Nisan
Roma-Pisa
3-0
10 Nisan
Paris FC-AS Monaco
4-1
10 Nisan
Marsilya-Metz
3-1
10 Nisan
FC Twente-FC Volendam
2-1

En değerlisi Sidiki Cherif!

CIES araştırmasına göre Sidiki Cherif'in piyasa değeri 32.4 Milyon Euro oldu.

calendar 11 Nisan 2026 08:54 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 09:19
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

CIES tarafından yapılan araştırmada Süper Lig'de değerli futbolcular arasında Sidiki Cherif öne çıktı.

Ara transferde Angers'ten gelen 19 yaşındaki yıldızın gelecek vaat eden bir isim olduğu ve değerinin 32.4 milyon euroya ulaştığı kaydedildi.

Listede ayrıca Fenerbahçe'den Kerem Aktürkoğlu (26.1 milyon euro), Dorgeles Nene (26 milyon euro) ve Guendouzi (25.1 milyon euro) yer aldı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.