Pavard için transfer derbisi! Galatasaray - Fenerbahçe

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray'da transfer çalışmalarına start verildi.



Süper Lig'in iki devinin transferde aynı yıldızı radarına aldığı iddia edildi.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Benjamin Pavard'ın Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtildi.



Marsilya'nın Benjamin Pavard'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu maddesini kullanmayacağı belirtildi.



Fransız savunmacının, bonservisinin bulunduğu Inter'in de gelecek sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen isimler arasında olduğu vurgulandı.



MANCHESTER UNITED'A MAAŞ ENGELİ



Benjamin Pavard'ın Manchester United'ın radarında olduğu ancak 5 milyon euroluk maaşının İngiliz devi tarafından yüksek bulunabileceği aktarıldı.



Suudi Arabistan'dan Al Hilal ve Al Nassr'ın da Benjamin Pavard ile ilgilendiği ancak oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtildi.



SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ



30 yaşındaki savunmacının Inter ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Benjamin Pavard'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.



PERFORMANSI



Benjamin Pavard, bu sezon Marsilya'da 32 maçta şans buldu ve 1 gol ile 3 asist üretti.



