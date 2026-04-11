Artemis 2 ne zaman dönecek?

Milyarlarca insanın ekran başında saniye saniye izlediği o devasa görevde nihayet büyük finale ulaşıldı. Peki, astronotlar Dünya'ya ne zaman ve nasıl döndü?

Kısa ve net cevap: NASA'nın tarihi Artemis 2 görevi başarıyla tamamlandı ve Orion kapsülü BUGÜN (11 Nisan 2026 Cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 03:07 civarında) Dünya'ya tarihi bir iniş gerçekleştirdi! (ABD yerel saatiyle 10 Nisan akşamı saat 20:07'de Pasifik Okyanusu'na iniş yapıldı).

Yaklaşık 10 gün süren bu nefes kesen macera, kapsülün atmosfere saatte 40.000 kilometre gibi korkunç bir hızla girmesi ve ardından San Diego açıkları Pasifik Okyanusu'na güvenli bir şekilde paraşütlerini açarak inmesiyle resmi olarak sona erdi.

Ay'a ayak basmadan hemen önceki en kritik test uçuşu olan Artemis 2, sadece gidip gelmekle kalmadı, uzay tarihine geçen efsanevi rekorlara da imza attı:

En Uzağa Giden İnsanlar: Astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, Dünya'dan tam 406.773 kilometre uzaklaşarak Apollo 13'ün rekorunu kırdı ve "tarihte Dünya'dan en uzağa giden insanlar" oldu!

Hız Rekoru: Orion kapsülü Dünya atmosferine girerken ulaştığı olağanüstü hızla, Dünya'ya en hızlı dönen insanlı uzay aracı olarak da bir başka tarihi başarıya imza attı.

Ateşten Gömlek: Atmosfere giriş anında kapsülün ısı kalkanı yaklaşık 2.760 santigrat dereceye (Güneş yüzeyinin sıcaklığının neredeyse yarısına) göğüs gererek mürettebatı sorunsuz bir şekilde korudu.