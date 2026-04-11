Haber Tarihi: 11 Nisan 2026 11:52 - Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 11:52

Artemis 2 ne zaman dönecek?

Uzay tutkunlarının ve tüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği o büyük macerada sona gelindi! 50 yılı aşkın bir sürenin ardından insanlığı yeniden Ay'ın yörüngesine taşıyan NASA'nın tarihi Artemis II (Artemis 2) görevinde gözler, uzay aracının eve dönüşüne çevrildi. 1 Nisan 2026'da fırlatılan ve rekorlar kırarak Ay'ın etrafında turlayan 4 kişilik mürettebatın bulunduğu Orion kapsülü için arama motorlarında sabahtan bu yana "Artemis 2 ne zaman dönecek? Artemis II mürettebatı Dünya'ya indi mi?" sorguları zirveye oturdu. İşte uzay tarihine altın harflerle geçen o devasa görevin dönüş takvimi ve Pasifik Okyanusu'ndaki tarihi inişin tüm detayları...

Milyarlarca insanın ekran başında saniye saniye izlediği o devasa görevde nihayet büyük finale ulaşıldı. Peki, astronotlar Dünya'ya ne zaman ve nasıl döndü?
Kısa ve net cevap: NASA'nın tarihi Artemis 2 görevi başarıyla tamamlandı ve Orion kapsülü BUGÜN (11 Nisan 2026 Cumartesi sabaha karşı Türkiye saatiyle 03:07 civarında) Dünya'ya tarihi bir iniş gerçekleştirdi! (ABD yerel saatiyle 10 Nisan akşamı saat 20:07'de Pasifik Okyanusu'na iniş yapıldı).

Yaklaşık 10 gün süren bu nefes kesen macera, kapsülün atmosfere saatte 40.000 kilometre gibi korkunç bir hızla girmesi ve ardından San Diego açıkları Pasifik Okyanusu'na güvenli bir şekilde paraşütlerini açarak inmesiyle resmi olarak sona erdi.

TARİHİ GÖREVDEN KRİTİK NOTLAR (ARTEMİS II NELER BAŞARDI?)
Ay'a ayak basmadan hemen önceki en kritik test uçuşu olan Artemis 2, sadece gidip gelmekle kalmadı, uzay tarihine geçen efsanevi rekorlara da imza attı:

En Uzağa Giden İnsanlar: Astronotlar Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen, Dünya'dan tam 406.773 kilometre uzaklaşarak Apollo 13'ün rekorunu kırdı ve "tarihte Dünya'dan en uzağa giden insanlar" oldu!

Hız Rekoru: Orion kapsülü Dünya atmosferine girerken ulaştığı olağanüstü hızla, Dünya'ya en hızlı dönen insanlı uzay aracı olarak da bir başka tarihi başarıya imza attı.

Ateşten Gömlek: Atmosfere giriş anında kapsülün ısı kalkanı yaklaşık 2.760 santigrat dereceye (Güneş yüzeyinin sıcaklığının neredeyse yarısına) göğüs gererek mürettebatı sorunsuz bir şekilde korudu.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.