11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
14:30
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-05'
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-05'
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-05'
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
17:00
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
14:30
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
14:30
11 Nisan
QPR-Bristol City
14:30
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
17:00
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
17:00
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
17:00
11 Nisan
Oxford United-Watford
17:00
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
17:00
11 Nisan
Southampton-Derby County
17:00
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
17:00
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
14:30
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
1-034'
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
16:00
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
16:30
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
16:30
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
16:30
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
17:00
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
17:00
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
15:00
11 Nisan
Elche-Valencia
17:15
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
16:00
11 Nisan
Torino-Verona
16:00
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
17:00

Thomas Reis'ten Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri

Samsunspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Thomas Reis, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a dair bir hayalini de açıkladı.

calendar 11 Nisan 2026 13:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'ten Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri
Samsunspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Thomas Reis, Alman basınından Bild'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY, FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ 

"Türkiye'ye dönüşü asla dışlamam. Gelenekleri olan, tutkulu taraftarlara sahip, stadı dolu ve sürekli hareketli kulüpler beni cezbediyor. İstanbul'un üç büyük kulübünden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı çalıştırmak harika olurdu. Genel olarak her şeye açığım ama şu an önceliğim Almanya'da bir iş bulmak."

"BU SAYGILI BİR YAKLAŞIM DEĞİL!"

"Antalyaspor deplasmanından döndükten kısa bir süre sonra, öncesinde hiçbir iletişim kurulmadan görevime son verildiği bildirildi. 2024 yazından o ana kadar birlikte çalışmıştık ve bana göre başarılı bir dönem geçirmiştik. Böyle bir sonu saygılı bir yaklaşım olarak görmüyorum. Bu beni kesinlikle hayal kırıklığına uğrattı."

TÜRKİYE İÇİN ÖVGÜ

"Türkiye'de insanların bana gösterdiği nezaket ve yardımseverlik inanılmazdı. Süpermarkette, restoranda veya sokakta... Her yerde açık kollarla karşılandım. İnsanlar benimle fotoğraf çektirmek istedi, bana bir şeyler ikram ettiler. Geçimini sağlamak için sokakta mısır satan bir adamın, o közlenmiş mısırlardan birini bana hediye etmek için ne kadar ısrar ettiğini hala çok iyi hatırlıyorum. Onu o lezzetin parasını ödemeye ikna edemedim. Bu an, tıpkı yetimhanedeki çocuklarla vakit geçirdiğimde gözlerindeki o parıltı gibi beni derinden etkiledi."

"KALPTEN GELEN BİR MESELEYDİ"

"Samsun'un yaklaşık 20 kilometre dışındaki yurtta, anne ve babası olmadan büyümek zorunda kalan yaklaşık 70 çocuk yaşıyor. Elimden geldiğince oraya gittim, bazen yanımda tatlılar götürdüm. Çocuklarla oyunlar oynadık, top koşturduk ya da sadece güldük. Hatta bazıları iç saha maçlarımıza geldi. Türkiye'deki insanlar bana o kadar çok şey verdi ki. Bu yüzden kendimi tamamen onlara adamak, uyum sağlamak ve onlara bir şeyler geri vermek benim için kalpten gelen bir meseleydi."

"İSTİKLAL MARŞI'NI ÖZLEYECEĞİM"

"Kulüpler arasındaki rekabet ne kadar büyük olursa olsun, İstiklal Marşı çalmaya başladığı anda stadyumdaki herkes, seremoniye çıkan en küçük çocuklar bile var gücüyle marşa eşlik ediyordu. Herkes ülkesi için tek yürek oluyordu. Her seferinde çok duygusal bir andı. Marş okunurken kollarımı bağlamak veya başka yerlere dalmak yerine dimdik durmaya, o anı onurlandırmaya özen gösterdim. Zamanla maç öncesindeki o marş anını dört gözle bekler olmuştum. Bunu özleyeceğim. Türkçe öğrenmeye başlamıştım ama maalesef dil bilgim marşı söylemeye yetmedi."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

