11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
14:30
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
14:00
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
14:00
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
14:00
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
17:00
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
14:30
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
14:30
11 Nisan
QPR-Bristol City
14:30
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
17:00
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
17:00
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
17:00
11 Nisan
Oxford United-Watford
17:00
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
17:00
11 Nisan
Southampton-Derby County
17:00
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
17:00
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
14:30
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
13:30
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
16:00
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
16:30
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
16:30
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
16:30
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
16:30
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
17:00
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
17:00
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
15:00
11 Nisan
Elche-Valencia
17:15
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
16:00
11 Nisan
Torino-Verona
16:00
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
17:00

Dinamo Zagreb'de Livakovic çıkmazı

Dominik Livakovic'i geri döndürmek isteyen Dinamo Zagreb, tecrübeli kalecinin Fenerbahçe'deki yüksek maaşı ve İtalyan kulüplerinin ilgisi nedeniyle zorlanıyor.

11 Nisan 2026 11:29
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in kariyer planlamasıyla ilgili hareketli günler yaşanıyor.

Hırvat basınından Jutarnji'de yer alan habere göre, Dinamo Zagreb tecrübeli eldivene 5 yıllık yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor ancak transferin önünde ciddi mali engeller bulunuyor.

MALİ ŞARTLAR ZORLUYOR

 Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar devam eden sözleşmesi kapsamında toplamda 5 milyon Euro net kazanç elde etme hakkı bulunuyor.

Buna karşın Dinamo Zagreb'in oyuncu için ayırabildiği maksimum yıllık maaş bütçesinin 1 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.

Hırvat kulübünün, bu transferi bonservis bedeli ödemeden, Fenerbahçe'nin maaş yükünden kurtulma isteğini fırsata çevirerek bitirmeyi planladığı ifade ediliyor.

İTALYA'DAN TALİP VAR

Haberde, Livakovic ile sadece eski kulübünün değil, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ve Torino'nun da ilgilendiği kaydedildi. İtalyan kulüplerinin, Dinamo Zagreb'e oranla çok daha yüksek maaş teklifleri sunabileceği vurgulanıyor.

SEÇİMLER SÜRECİ GECİKTİRİYOR

 Dinamo Zagreb cephesinin Fenerbahçe ile henüz resmi temas kurmamasının nedeni olarak kulüpteki yaklaşan başkanlık seçimleri gösterildi. Kulüp yönetimindeki bu belirsizliğin, transfer görüşmelerinin başlamasını engellediği iddia ediliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
6 Başakşehir 28 12 8 8 44 30 44
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
11 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
