11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-031'
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-132'
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-032'
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-032'
11 Nisan
Oxford United-Watford
1-032'
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
0-132'
11 Nisan
Southampton-Derby County
0-032'
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
17:30
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
0-031'
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-072'
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
19:00
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1DA
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
2-0DA
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
0-0DA
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
0-2DA
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
1-132'
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-032'
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
0-016'
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-072'
11 Nisan
Torino-Verona
2-171'
11 Nisan
AC Milan-Udinese
19:00
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
0-132'

Galatasaray'dan sürpriz plan: Can Uzun

Eintracht Frankfurt'tan ayrılmayı düşünen Can Uzun, Galatasaray'ın gündemine geldi.

calendar 11 Nisan 2026 11:54 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2026 17:04
Galatasaray, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve 10 numara pozisyonunda görev alan 20 yaşındaki yıldız için kolları sıvadı.

Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Can Uzun'un menajeriyle temasa geçeceği gelen haberler arasında. 

Frankfurt'ta forma giyen genç yıldız, teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı gerilimin ardından takımdan ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Alman medyasındaki haberlerde, Can Uzun sakatlığını atlatmasına rağmen Riera'dan istediği süreleri bulamıyor ve bu durum oyuncunun yaz transfer döneminde olası ayrılığını mümkün kılıyor." ifadeleri yer alıyor. Bu arada Frankfurt genç yıldızdan 80 milyon euro bonservis geliri bekliyordu. Ancak son gelişmelerden sonra bonservis beklentisinin 40 milyon euro'ya düşeceği konuşuluyor.

2024 yılında Nürnberg'den Frankfurt'a 11 milyon euro'ya transfer olan Can Uzun'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

ALBERT RIERA NE DEMİŞTİ? 

Galatasaray'ın eski futbolcularından Albert Riera, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un başına getirilmişti. Ve milli futbolcu Can Uzun'la arası pek iyi değil. Riera kısa süre önce, Can'la ilgili, "Eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında oynayamazsınız. Ben komple oyuncular istiyorum. Hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı" ifadelerini de kullanmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon 22 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 8 kez fileleri havalandırırken 5 kez de asist yaptı. Can Uzun 4 kez de A Milli Takım formasını giydi



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Trabzonspor 29 19 7 3 55 30 64
3 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 34 33 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
