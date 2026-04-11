Galatasaray'dan sürpriz plan: Can Uzun

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve 10 numara pozisyonunda görev alan 20 yaşındaki yıldız için kolları sıvadı.



Galatasaray yönetiminin önümüzdeki günlerde Can Uzun'un menajeriyle temasa geçeceği gelen haberler arasında.





Frankfurt'ta forma giyen genç yıldız, teknik direktör Albert Riera ile yaşadığı gerilimin ardından takımdan ayrılığı ciddi şekilde düşünmeye başladı.



Alman medyasındaki haberlerde, Can Uzun sakatlığını atlatmasına rağmen Riera'dan istediği süreleri bulamıyor ve bu durum oyuncunun yaz transfer döneminde olası ayrılığını mümkün kılıyor." ifadeleri yer alıyor. Bu arada Frankfurt genç yıldızdan 80 milyon euro bonservis geliri bekliyordu. Ancak son gelişmelerden sonra bonservis beklentisinin 40 milyon euro'ya düşeceği konuşuluyor.



2024 yılında Nürnberg'den Frankfurt'a 11 milyon euro'ya transfer olan Can Uzun'un kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.



ALBERT RIERA NE DEMİŞTİ?



Galatasaray'ın eski futbolcularından Albert Riera, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un başına getirilmişti. Ve milli futbolcu Can Uzun'la arası pek iyi değil. Riera kısa süre önce, Can'la ilgili, "Eğer topsuz oyunda iyi değilseniz, Albert'in takımında oynayamazsınız. Ben komple oyuncular istiyorum. Hem hücumda hem savunmada görevini yapmalı" ifadelerini de kullanmıştı.



PERFORMANSI



Bu sezon 22 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 8 kez fileleri havalandırırken 5 kez de asist yaptı. Can Uzun 4 kez de A Milli Takım formasını giydi







