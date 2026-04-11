Torino evinde Verona'yı affetmedi

İtalya Serie A'nın 32. haftasında Torino, Hellas Verona'yı konuk etti.

Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Torino'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Giovanni Simeone ve 50. dakikada Cesare Casadei kaydetti.



Verona'nın tek golü ise 38. dakikada Kieron Bowie'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Torino puanını 39'a yükseltirken 12. sırada yer aldı.



Ligde 20. mağlubiyetini alan Verona ise 18 puanda kaldı ve 19. sırada konumlandı.



EMİRHAN İLKHAN YEDEK KULÜBESİNDE TAMAMLADI



Torino'da forma giyen milli futbolcumuz Emirhan İlkhan, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.



NELSSON 90 DK, AL MUSRATI KULÜBEDE



Hellas Verona'da ise Galatasaray'dan kiralanan Victor Nelsson 90 dakika forma giyerken; Beşiktaş'tan kiralanan Al-Musrati, oyuna alınmadı.



Serie A'nın 33. haftasında Torino, Cremonese'ye konuk olacak. Hellas Verona ise Milan'ı ağırlayacak.



