RAMS Başakşehir, üç puanı hatırladı!

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ikinci döneminde henüz gol sevinci yaşayamadı.



🤝 0-0 Alanyaspor

❌ 0-2 Beşiktaş

❌ 1-0 Konyaspor

❌ 0-2 Göztepe

❌ 3-0 Başakşehir pic.twitter.com/TjJrtYmiQD



— Sporx (@sporx) April 11, 2026

Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9 ve 40. dakikalardaile 42. dakikadakaydetti.Nuri Şahin'in ekibi Başakşehir, Süper Lig'de üç maç sonra galip geldi.Öte yandan Volkan Demirel'in çalıştırdığı Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Volkan Demirel 5. maçında da galibiyetle tanışamadı.Bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 47'ye yükseltti. Gençlerbirliği, 25 puanda kaldı.Süper Lig'in bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk edecek.

9. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Bertuğ Yıldırım ile yaptığı verkaçın ardından kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahasına giren Shomurodov, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Velho'nun üzerinden filelerle buluşturdu: 1-0.



37. dakikada Hanousek'in soldan ortasında Koita'nın arka direkte bekletmeden çıkardığı şutta top üstten auta çıktı.



40. dakikada turuncu-lacivertli takım, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta son çizgi yakınında Brnic'in ortasında Yusuf Sarı, ceza sahası içinde topuk pasıyla meşin yuvarlağı Shomurodov ile buluşturdu. Özbek oyuncu, penaltı noktası civarından yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.



42. dakikada Başakşehir üçüncü golü buldu. Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





64. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cihan Çanak, ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden ortasını yaptı. Niang'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.



75. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında Kemen'in ceza yayı içinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Velho'dan döndü. Crespo'nun ceza sahası içinde tamamlamak istediği topu çelen Portekizli file bekçisi, yine gole izin vermedi.



Kalan dakikalarda RAMS Başakşehir, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Velho'yu geçmeyi başaramadı ve ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.





Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi (Dk. 59 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 81 Selke), Brnic, Bertuğ Yıldırım (Dk. 59 Crespo)



Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Thalisson, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 77 Samed Onur), Tongya (Dk. 62 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Niang), Onyekuru (Dk. 46 Traore), Koita (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu)



Goller: Dk. 9 ve 40 Shomurodov, Dk. 42 Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Ali Şahiner, Dk. 27 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Traore (Gençlerbirliği)



