Karşıyaka prestij sınavında

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'a kalıp ligi finallerde ilk turda saha avantajını alarak bitirmesi de kesinleşen Karşıyaka 12 Nisan Pazar günü normal sezonun son iç saha sınavında iddiasız Söke 1970 SK'yı ağırlayacak.
Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki maç saat 16.00'da başlayacak. Grupta son 10 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik alıp bileği hiç bükülmeyen Karşıyaka 63 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Son 3 haftadır yenilmeyen Söke 1970 ise 32 puan topladı.
