Modric'in Milan kararı 3 şarta bağlı

Gelecek sezon öncesi Luka Modric'in kariyer planlamasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.



Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Milan'a transfer olan 40 yaşındaki yıldız, İtalyan temsilcisiyle 1+1 yıllık bir anlaşmaya imza atmıştı. Hırvat orta sahanın sözleşmesinde yer alan uzatma opsiyonunu devreye sokması için bazı koşullarının bulunduğu ifade ediliyor.



İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Modric'in ilk beklentisi, Milan'ın gelecek sezon mutlaka Şampiyonlar Ligi'nde yer alması. Futbol kariyerini önümüzdeki yıl sonlandırmayı planlayan deneyimli oyuncunun, sahalara en üst seviyede veda etmek istediği belirtiliyor. Milan ise şu anda Serie A'da üçüncü sırada bulunuyor.



Tecrübeli futbolcunun bir diğer şartı, yeni sezonda hem ligde hem Avrupa'da iddialı bir kadro kurulması. Modric'in, başarı hedefi olmayan bir projede yer almak istemediği vurgulanıyor.



En kritik madde ise teknik direktör konusu. Massimiliano Allegri'nin görevine devam etmesi, Modric için büyük önem taşıyor. İkili arasındaki güçlü iletişim ve karşılıklı saygının bu kararda belirleyici olduğu ifade ediliyor.



