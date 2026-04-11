11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
3-180'
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-08'
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-011'
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Volkan Demirel'in ikinci döneminde yüzü gülmüyor!

calendar 11 Nisan 2026 18:02
Haber: AA
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol hasretini sürdürüyor.

Levent Şahin'in ardından göreve getirilen Demirel yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken bu süreçte gol atamadı ve kalesinde 8 gol gördü. 

Kırmızı-siyahlı takımın söz konusu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Karşılaşma Skor
Alanyaspor-Gençlerbirliği 0-0
Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-2
Konyaspor-Gençlerbirliği 1-0
Gençlerbirliği-Göztepe 0-2
Başakşehir-Gençlerbirliği 3-0
İLK DÖNEMDE FARKLI TABLO

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ilk döneminde ise daha farklı bir performans ortaya koydu.

Kırmızı-siyahlı ekip, Demirel yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı.

Demirel'in ilk döneminde ligde aldığı sonuçlar şöyle:

Karşılaşma Skor
Göztepe-Gençlerbirliği 1-0
Gençlerbirliği-Başakşehir 2-1
Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2
Kocaelispor-Gençlerbirliği 1-0
Gençlerbirliği- F. Karagümrük 3-0
LİGDE 9 MAÇTIR GALİBİYET YOK

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki son 9 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek alan başkent temsilcisi, ligdeki son 7 maçında gol atma başarısı gösteremedi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Öte yandan Başakşehir maçının devre arasında kırmızı-siyahlı taraftarlarının bir bölümü stadı terk etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
3 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
