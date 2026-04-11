Volkan Demirel'in ikinci döneminde yüzü gülmüyor!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol hasretini sürdürüyor.



Levent Şahin'in ardından göreve getirilen Demirel yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken bu süreçte gol atamadı ve kalesinde 8 gol gördü.



Kırmızı-siyahlı takımın söz konusu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:





Karşılaşma Skor Alanyaspor-Gençlerbirliği 0-0 Gençlerbirliği-Beşiktaş 0-2 Konyaspor-Gençlerbirliği 1-0 Gençlerbirliği-Göztepe 0-2 Başakşehir-Gençlerbirliği 3-0

Karşılaşma Skor Göztepe-Gençlerbirliği 1-0 Gençlerbirliği-Başakşehir 2-1 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-2 Kocaelispor-Gençlerbirliği 1-0 Gençlerbirliği- F. Karagümrük 3-0

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ilk döneminde ise daha farklı bir performans ortaya koydu.Kırmızı-siyahlı ekip, Demirel yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı.Demirel'in ilk döneminde ligde aldığı sonuçlar şöyle:Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki son 9 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.Son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek alan başkent temsilcisi, ligdeki son 7 maçında gol atma başarısı gösteremedi.Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.Öte yandan Başakşehir maçının devre arasında kırmızı-siyahlı taraftarlarının bir bölümü stadı terk etti.