Volkan Demirel'in ikinci döneminde yüzü gülmüyor!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir'e deplasmanda 3-0 yenilen Natura Dünyası Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol hasretini sürdürüyor.
Levent Şahin'in ardından göreve getirilen Demirel yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken bu süreçte gol atamadı ve kalesinde 8 gol gördü.
Kırmızı-siyahlı takımın söz konusu karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:
|Karşılaşma
|Skor
|Alanyaspor-Gençlerbirliği
|0-0
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|0-2
|Konyaspor-Gençlerbirliği
|1-0
|Gençlerbirliği-Göztepe
|0-2
|Başakşehir-Gençlerbirliği
|3-0
Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ilk döneminde ise daha farklı bir performans ortaya koydu.
Kırmızı-siyahlı ekip, Demirel yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı.
Demirel'in ilk döneminde ligde aldığı sonuçlar şöyle:
|Karşılaşma
|Skor
|Göztepe-Gençlerbirliği
|1-0
|Gençlerbirliği-Başakşehir
|2-1
|Galatasaray-Gençlerbirliği
|3-2
|Kocaelispor-Gençlerbirliği
|1-0
|Gençlerbirliği- F. Karagümrük
|3-0
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki son 9 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
Son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek alan başkent temsilcisi, ligdeki son 7 maçında gol atma başarısı gösteremedi.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
Öte yandan Başakşehir maçının devre arasında kırmızı-siyahlı taraftarlarının bir bölümü stadı terk etti.