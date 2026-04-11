Barcelona 4 attı, Real Madrid ile farkı açtı!

YAMAL TARİHE GEÇTİ

PUAN FARKI 9 OLDU

Lamine Yamal 🤝 Ferran Torrespic.twitter.com/hpuDzpYoCM



— Sporxtv (@sporxtv) April 11, 2026

⚽️Lamine Yamal boş kaleye topu bırakıyor...pic.twitter.com/UOmiNBOuRo



— Sporxtv (@sporxtv) April 11, 2026

İspanya Ligi'nde 31. haftada oynanan derbi karşılaşmasında Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi. Cam Nou'da oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Barcelona oldu.Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 9 ve 25. dakikada Ferran Torres, 87. dakikada Lamine Yamal, 89. dakikada Marcus Rashford kaydetti. İlk iki golde de asisti Lamine Yamal yaptı.Espanyol'un tek golü 56. dakikada Pol Lozano'dan geldi.18 yaşındaki Lamine Yamal, La Liga'da 100 maça en erken çıkan futbolcu oldu. Yamal bu sezon 27 lig maçında 15 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.Real Madrid'in Girona ile berabere kaldığı hafta kazanan Barcelona, bitime 7 hafta kala puanını 79'a yükseltti ve ezeli rakibi ile farkı 9'a çıkardı. Espanyol 38 puanda kaldı.İspanya Ligi'nde gelecek hafta Barcelona, Celta Vigo'yu ağırlayacak. Espanyol, Rayo Vallecano deplasmanına çıkacak.