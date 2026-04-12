11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
0-4
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
1-2
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
0-2
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
0-0
11 Nisan
Heracles-Ajax
0-3
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
0-2
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
1-2
11 Nisan
Rennes-Angers
2-1
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
4-1
11 Nisan
Auxerre-Nantes
0-0
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-0
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
0-5
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
0-1
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
2-0
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
4-1
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
2-1
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-3
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

2026 Dünya Kupası riske mi giriyor? Kritik gelişme

2026 Dünya Kupası öncesi ABD'de dikkat çeken bir kriz ihtimali ortaya çıktı. Los Angeles'taki stadyum çalışanlarının grev tehdidi, organizasyon sürecine dair soru işaretlerini artırdı. Bu gelişme, turnuvanın sadece saha içinde değil saha dışında da büyük bir sınav vereceğini gösteriyor.

12 Nisan 2026 01:04
Haber: Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de ortaya çıkan işçi krizi, beklenenden çok daha büyük bir boyuta ulaştı. Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda görev yapan yaklaşık 2 bin çalışanı temsil eden Unite Here Local 11 sendikası, taleplerinin karşılanmaması halinde turnuva sırasında greve gitme tehdidinde bulundu.

The Guardian'ın haberine göre kriz yalnızca çalışma koşullarıyla sınırlı değil; göçmen politikaları, güvenlik uygulamaları ve hatta konut krizi gibi geniş bir alana yayılmış durumda.

GREV TEHDİDİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NI HEDEFLİYOR

SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası kapsamında 8 maça ev sahipliği yapacak ve Los Angeles'ın turnuva sürecinde yaklaşık 150 bin ek ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Bu ölçekte bir yoğunlukta stadyum çalışanlarının iş bırakması, organizasyonun kalbini doğrudan etkileyebilecek bir risk olarak görülüyor.

Sendikanın eş başkanı Kurt Petersen, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve stadyumun sahibi Stan Kroenke'ye gönderdiği mektupta, taleplerin karşılanmaması halinde grevin ciddi bir seçenek olduğunu açık şekilde ifade etti.

SADECE ÜCRET DEĞİL: "ADİL ÇALIŞMA KOŞULLARI"

Petersen, FIFA'nın geçmiş turnuvalarda özellikle yurt dışında yaşanan "ücret gaspı" iddialarına atıf yaparak, bu kez organizasyonun daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sendika, temel olarak:

adil ücretlendirme
güvenli çalışma ortamı
iş güvencesi
talep ediyor.

Ancak kriz bununla sınırlı değil.

ICE TARTIŞMASI: SİYASİ GERİLİM İŞİN İÇİNDE

Sendikanın en dikkat çeken taleplerinden biri ise ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) turnuva ve şehir çevresinde yer almaması yönünde.

Petersen, FIFA'dan açık bir şekilde "ICE bu organizasyonda yer almamalı" şeklinde kamuoyu açıklaması yapmasını istedi.

Bu talep, ABD'de son dönemde göçmen politikaları üzerinden artan tartışmaların Dünya Kupası'na da yansıdığını gösteriyor.

Öte yandan, ABD güvenlik yetkilileri ICE'nin turnuva güvenliğinin önemli bir parçası olduğunu savunuyor. Bu durum, organizasyonun güvenlik modeli ile sosyal talepler arasında ciddi bir çatışma yaratıyor.

KONUT KRİZİ VE AIRBNB DETAYI

Krizde öne çıkan bir diğer başlık ise Los Angeles'taki konut sorunu.

Sendika, kısa süreli kiralama platformu Airbnb'nin şehirde kira fiyatlarını artırdığını ve çalışanlar için yaşam maliyetini zorlaştırdığını öne sürüyor. Bu nedenle FIFA'dan:

Airbnb ile iş birliğini gözden geçirmesi konut fonuna katkı sağlaması talep ediliyor.

Bu gelişme, Dünya Kupası'nın sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda şehir ekonomisini doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

"DÜNYA İZLEYECEK AMA…"

Petersen mektubunda şu ifadeleri kullandı:

Dünya bu yaz Los Angeles'a odaklanacak. Milyarlarca insan bu şehri FIFA'nın göstermek istediği şekilde görecek. Ancak servis edilen her yemek ve içeceğin arkasında, sadece vaat değil, adil ve güvenli koşullar hak eden çalışanlar var.

Bu sözler, krizin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda etik bir boyut taşıdığını da ortaya koyuyor.

FIFA İÇİN EN ZOR SINAVLARDAN BİRİ

2026 Dünya Kupası, 48 takımlı yapısı ve üç ülkeye yayılan organizasyon modeliyle tarihin en büyük turnuvası olacak.

Ancak bu büyüklük:

iş gücü
güvenlik
konut
sosyal politika
gibi alanlarda ciddi baskı yaratıyor.

Los Angeles'taki grev ihtimali, bu dev organizasyonun en zayıf halkalarından birinin saha dışı dinamikler olduğunu açık şekilde gösteriyor.
 
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.