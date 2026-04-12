2026 Dünya Kupası riske mi giriyor? Kritik gelişme

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde ABD'de ortaya çıkan işçi krizi, beklenenden çok daha büyük bir boyuta ulaştı. Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda görev yapan yaklaşık 2 bin çalışanı temsil eden Unite Here Local 11 sendikası, taleplerinin karşılanmaması halinde turnuva sırasında greve gitme tehdidinde bulundu.



The Guardian'ın haberine göre kriz yalnızca çalışma koşullarıyla sınırlı değil; göçmen politikaları, güvenlik uygulamaları ve hatta konut krizi gibi geniş bir alana yayılmış durumda.



GREV TEHDİDİ DOĞRUDAN DÜNYA KUPASI'NI HEDEFLİYOR



SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası kapsamında 8 maça ev sahipliği yapacak ve Los Angeles'ın turnuva sürecinde yaklaşık 150 bin ek ziyaretçi ağırlaması bekleniyor. Bu ölçekte bir yoğunlukta stadyum çalışanlarının iş bırakması, organizasyonun kalbini doğrudan etkileyebilecek bir risk olarak görülüyor.



Sendikanın eş başkanı Kurt Petersen, FIFA Başkanı Gianni Infantino ve stadyumun sahibi Stan Kroenke'ye gönderdiği mektupta, taleplerin karşılanmaması halinde grevin ciddi bir seçenek olduğunu açık şekilde ifade etti.



SADECE ÜCRET DEĞİL: "ADİL ÇALIŞMA KOŞULLARI"



Petersen, FIFA'nın geçmiş turnuvalarda özellikle yurt dışında yaşanan "ücret gaspı" iddialarına atıf yaparak, bu kez organizasyonun daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguladı.



Sendika, temel olarak:



adil ücretlendirme

güvenli çalışma ortamı

iş güvencesi

talep ediyor.



Ancak kriz bununla sınırlı değil.



ICE TARTIŞMASI: SİYASİ GERİLİM İŞİN İÇİNDE



Sendikanın en dikkat çeken taleplerinden biri ise ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu'nun (ICE) turnuva ve şehir çevresinde yer almaması yönünde.



Petersen, FIFA'dan açık bir şekilde "ICE bu organizasyonda yer almamalı" şeklinde kamuoyu açıklaması yapmasını istedi.



Bu talep, ABD'de son dönemde göçmen politikaları üzerinden artan tartışmaların Dünya Kupası'na da yansıdığını gösteriyor.



Öte yandan, ABD güvenlik yetkilileri ICE'nin turnuva güvenliğinin önemli bir parçası olduğunu savunuyor. Bu durum, organizasyonun güvenlik modeli ile sosyal talepler arasında ciddi bir çatışma yaratıyor.



KONUT KRİZİ VE AIRBNB DETAYI



Krizde öne çıkan bir diğer başlık ise Los Angeles'taki konut sorunu.



Sendika, kısa süreli kiralama platformu Airbnb'nin şehirde kira fiyatlarını artırdığını ve çalışanlar için yaşam maliyetini zorlaştırdığını öne sürüyor. Bu nedenle FIFA'dan:



Airbnb ile iş birliğini gözden geçirmesi konut fonuna katkı sağlaması talep ediliyor.



Bu gelişme, Dünya Kupası'nın sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda şehir ekonomisini doğrudan etkileyen bir faktör olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.



"DÜNYA İZLEYECEK AMA…"



Petersen mektubunda şu ifadeleri kullandı:



Dünya bu yaz Los Angeles'a odaklanacak. Milyarlarca insan bu şehri FIFA'nın göstermek istediği şekilde görecek. Ancak servis edilen her yemek ve içeceğin arkasında, sadece vaat değil, adil ve güvenli koşullar hak eden çalışanlar var.



Bu sözler, krizin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda etik bir boyut taşıdığını da ortaya koyuyor.



FIFA İÇİN EN ZOR SINAVLARDAN BİRİ



2026 Dünya Kupası, 48 takımlı yapısı ve üç ülkeye yayılan organizasyon modeliyle tarihin en büyük turnuvası olacak.



Ancak bu büyüklük:



iş gücü

güvenlik

konut

sosyal politika

gibi alanlarda ciddi baskı yaratıyor.



Los Angeles'taki grev ihtimali, bu dev organizasyonun en zayıf halkalarından birinin saha dışı dinamikler olduğunu açık şekilde gösteriyor.