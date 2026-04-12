11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
0-4
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
1-2
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
0-2
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
0-0
11 Nisan
Heracles-Ajax
0-3
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
0-2
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
1-2
11 Nisan
Rennes-Angers
2-1
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
4-1
11 Nisan
Auxerre-Nantes
0-0
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-0
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
0-5
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
0-1
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
2-0
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
4-1
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
2-1
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-3
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Guardiola'dan şok sözler! "Grumpy" gündem oldu...

Manchester City'de sezonun en hassas döneminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Guardiola'nın açıklaması, takım içi dengeleri gündeme getirdi. Bu durumun etkisi büyük olabilir.

calendar 12 Nisan 2026 01:49 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 01:52
Haber: Sporx.com dış haberler
Guardiola'dan şok sözler! 'Grumpy' gündem oldu...
Manchester City'de sezonun kritik dönemine girilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Pep Guardiola'nın, Bernardo Silva hakkında kullandığı ifadeler İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

The Guardian'da yer alan değerlendirmeye göre Guardiola'nın oyuncusu için "grumpy" (huysuz/memnuniyetsiz) ifadesini kullanması, takım içinde bir gerilim olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

SÖZLER GÜNDEM OLDU

İngiliz basınında yer alan yorumlara göre Guardiola'nın bu çıkışı, sadece bir maç sonrası değerlendirme değil; son haftalarda takım içinde artan baskının bir yansıması olarak görülüyor.

Bernardo Silva'nın sahadaki performansının yanı sıra, vücut dili ve oyuna yaklaşımı da tartışma konusu haline gelmiş durumda. Özellikle kritik anlarda verdiği reaksiyonlar ve oyun içindeki enerjisi, teknik ekip tarafından yakından takip ediliyor.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKİCİ

Bu açıklamanın sezonun en kritik haftaları öncesinde gelmesi, konunun daha da büyümesine neden oldu. Manchester City, hem lig hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda yoğun bir fikstüre girerken, takım içindeki en küçük çatlak bile büyük etki yaratabilecek durumda.

Guardiola'nın bu tür açıklamaları genellikle oyuncularına mesaj verme amacı taşısa da, kamuoyu önünde yapılan bu yorumlar farklı yorumlara da açık hale geliyor.

GERİLİM Mİ, MOTİVASYON MU?

Pep Guardiola kariyeri boyunca oyuncularıyla kurduğu ilişkilerde zaman zaman sert mesajlar vermesiyle biliniyor. Bu nedenle yapılan açıklamanın bir krizden çok, oyuncuyu motive etmeye yönelik bir hamle olabileceği de değerlendiriliyor.

Ancak özellikle Bernardo Silva gibi takımın kilit isimlerinden biri hakkında yapılan bu tür yorumlar, soyunma odası dengeleri açısından dikkatle takip ediliyor. Çünkü bu tip mesajlar, yalnızca hedef alınan oyuncuyu değil, tüm takımın psikolojisini etkileyebilecek bir zincir reaksiyon yaratabilir.

CITY'DE BASKI ARTIYOR

Manchester City'nin şampiyonluk yarışındaki konumu ve sezonun kritik virajına girilmiş olması, bu tür açıklamaların etkisini daha da artırıyor.

Takım içinde oluşabilecek küçük bir huzursuzluk bile:

performans düşüşü
oyun disiplini kaybı
kritik maçlarda kırılma
gibi sonuçlar doğurabilir.

KRİZ Mİ YOKSA STRATEJİ Mİ?

Ortaya çıkan tablo iki farklı ihtimali gündeme getiriyor:

Guardiola oyuncusuna doğrudan mesaj veriyor ya da takım içinde gerçek bir gerilim oluşmuş durumda Bu sorunun cevabı ise önümüzdeki maçlarda Manchester City'nin sahaya koyacağı performansla netleşecek. Eğer takım bu süreçten güçlenerek çıkarsa bu açıklama bir motivasyon hamlesi olarak okunacak. Aksi senaryoda ise bu sözler, sezonun kırılma anlarından biri olarak hatırlanabilir.

BİLGİ NOTU

Pep Guardiola daha önce de oyuncularına kamuoyu önünde eleştiriler yöneltmiş ve bu yöntemi bir motivasyon aracı olarak kullanmıştı. Ancak bu yaklaşım, özellikle sezonun kritik dönemlerinde takım içi dengeleri doğrudan etkileyebilecek bir faktör olarak öne çıkıyor.
 
Premier League'de sezonun son virajına girilirken zirve yarışı ve düşme hattı tamamen karışmış durumda. Güncel tabloya göre Arsenal 70 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Manchester City 61 puanla yarışın içinde kalmaya devam ediyor. Manchester United (55) ve Aston Villa (54) ise ilk dört mücadelesinde kritik konumda yer alıyor.

İlk 6 sıralaması:

Arsenal – 70 puan
Manchester City – 61 puan
Manchester United – 55 puan
Aston Villa – 54 puan
Liverpool – 49 puan
Chelsea – 48 puan

Alt sıralarda ise tablo daha dramatik. Tottenham 30 puanla düşme hattına yaklaşırken, Burnley (20) ve Wolves (17) küme düşme hattında yer alıyor.
 
Önümüzdeki haftalarda oynanacak bazı kritik maçlar:

Manchester City – Arsenal
Chelsea – Manchester City
Manchester United – Leeds
Liverpool – Everton
Tottenham – Brighton
 
Özellikle City – Arsenal karşılaşması, sezonun "kırılma maçı" olarak görülüyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
