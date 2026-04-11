Tedesco'dan Skriniar için açıklama

Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası Beşiktaş derbisiyle sahalara geri dönen Milan Skriniar, Kayserispor karşısında 45 dakika sahada kaldı.
Ağrıları devam etmesine rağmen Kayserispor maçında ilk 11'de başlayan Skriniar, ilk yarının bitmesinin ardından tedbir amaçlı oyundan çıktı.
Fenerbahçe'de Skriniar yerine ikinci yarının başında Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
DOMENICO TEDESCO'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Kayserispor maçının ardından Skriniar'ın durumu için konuştu. Tedesco, "Plan, Skriniar'ı 90 dakika oynatmamaktı. Devre arasında problem yaşadığı bölgede yorgunluk hissettiğini söyledi. Riske etmedik. Bir sonraki maça 6 gün var. Her gün daha iyi oluyor." dedi.
