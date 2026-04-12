Nurettin Açıkalın: 'İnşallah ligde kalacağız'

Zecorner Kayserispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında evinde Fenerbahçe'ye 4-0 yenildi.



Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Ağır bir sonuç, kötü bir sonuç. Evimizde istemediğimiz türden sonuçlar alıyoruz. Yönetim olarak elimizden gelen çabayı sarf ettiğimizi söylemek isterim. Ancak geldiğimiz noktada tabii ki istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Bu da bizi, taraftarımızı, kamuoyunu ve şehrimizi mutsuz ediyor. Ama çıktığımız bu yolda mutlaka başarılı olacağımıza inanarak aynı azimle çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman güzel oynadığımız bir dönemde, bir gol yedikten sonra takımımız hemen düşüyor. Oyuncularımız demoralize oluyor. Özgüven eksikliği de var. Bu tür eksikliklerimiz mevcut. Fenerbahçe, ligin şampiyonluğunu kovalayan bir takım. Yenilmenin bahanesi olmaz ama aradaki kalite farkı da belli. Önümüzde kazanacağımız önemli maçlar var. Bu maçları kazanarak ligde kalacağımızı umut ediyorum. Başarısızlık olduğunda taraftarımızın tepki göstermesi normal. Bugün bu sonuçtan sonra istifa isteyebilir, eleştirebilir. Bunların hepsi normal. Ancak biliyorsunuz, bir ay veya 40 gün önce Kayserispor bir kongreye gitti. Ben kongre kararı almıştım. Her hafta da kongreye gidemeyiz. Muhakkak ki eksiklerimiz varsa bunları tamamlamamız gerekir. O süreçte herkesi kongreye davet etmiştik. Milletvekilimiz adayları beklediğimizi söylemişti. Kendisi tarafından Nurettin Açıkalın aday gösterilmişti. Ben de kırmadım, devam ettim. Yine ederim, bir problem yok. Bunları göğüsleriz. Ama kötü sonuçlar olduğunda taraftarın tepkisi gayet normaldir, bunu normal karşılamak lazım" diye belirtti.



'GERÇEKTEN ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ'



Takımda futbolcuların alacağı ile ilgili soru üzerine Başkan Açıkalın, "Hafta içi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç'ın kulübümüze ziyareti olmuştu. Bu konular da konuşuldu. Kasımpaşa maçına çıkmadan önce maaş ödemesi yaptık. Cuma günüydü. Gerçekten zor şartlarda, Kasımpaşa maçı öncesi bir maaş ödemesi daha gerçekleştirdik. Bazı oyuncularımızın üç, bazılarının bir-iki maaş alacağı var. Ancak şunu biliyorum: Maaş önemli, prim önemli, bunların zamanında ödenmesi de önemli. Ama sezon başından beri kaybettiğimiz puanlara baktığımızda, maaş ve prim borcumuzun olmadığı zamanlarda da puan kaybettik. Bu yüzden 'maaş sorunu olduğu için kaybettik' düşüncesini doğru bulmuyorum. Gençlerbirliği maçında dokuz kişi kalıp son dakikada gol attığımızda maaş problemimiz mi vardı? Kocaeli'de son dakikada berabere kaldığımızda maaş problemimiz mi vardı? Dolayısıyla bunun sebep olduğunu düşünmüyorum. Kasımpaşa maçında daha umutluyduk. Bu tür bahaneler olmasın diye yönetim olarak kendi cebimizden fedakarlık yaparak ödeme yaptık. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar ortada. Şu an para bulmak çok zor. Bu gelirsizlikte kulübü yönetmek gerçekten zor. Geldiğimiz noktada zor. Duyuyorum, 'Para alamıyorlar ki oynasınlar' deniyor ama para aldıkları zamanlarda da kaybettiğimiz büyük maçlar oldu. Bu yüzden bu tür bahanelere sığınmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yönetim, ne zaman bir başarı olmuş da takdir etmemiş? Dört-beş yıldır burada oynayan oyuncularımız var. Kayserispor'da kaç kuruş alacakları kalmış? Bunlar doğru değil. Başarısızlığın sığınağı parasızlık değildir. Kazanırız, 'gereğini yapın' derler, yaparız" diye belirtti.



'İNŞALLAH LİGDE KALACAĞIZ'



Teknik direktör konusunda gelen soruya Nurettin Açıkalın, "Ligin sonuna geldik. Teknik heyetle ilgili tasarruf konusunda bu sezon üçüncü hocamızla çalışıyoruz. O da üzülüyor, özveriyle çalıştığını biliyorum. Teknik heyetin kendine göre bir sistemi var. Sonuçta bu hocayı biz getirdik. Zorla gelmedi. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. İçeride önemli maçlar var. Bu maçlar önemli. Birlik ve beraberliği sağlayabilirsek ligde kalacağımıza inanıyorum. Ama herkes bir ucundan çekerse bu iş olmaz. Bu iş ancak birlikle olur. Daha önce de benzer süreçler yaşadık. Yaklaşık 10 hafta oynayıp 3 puan aldık, o da silindi. Biz 8 hafta üst üste kazanamadık. O dönemlerde de büyük primler açıkladığımızı hatırlıyorum, olmadı. Bugün yediğimiz gollere baktığımızda ne yapabiliriz? Aranızda stoper, kaleci varsa gelip yardım etsin dedim. Bu saatten sonra bizim yönetim olarak görevimiz motivasyonu yönetmektir. Bu oyuncularla ligi tamamlayacağız. Taraftarın bazı oyunculara tepkisini anlıyorum, haklı olabilirler. Önümüze bakacağız. Başka Kayserispor yok. Başka gidecek limanımız yok. Bu soğukta herkes burada; taraftar orada, oyuncular özveriyle çalışıyor. Bu iş ancak birlikle olur. Motivasyonu sağlayamazsak düşeriz ama ben Kayserispor'un çok önemli bir takım olduğunu ve son düdüğe kadar mücadele edeceğini düşünüyorum. Kayserispor'un ligde kalacağına inanıyorum. Fikstür olarak avantajlı bir döneme girdik. Allah'a inancımız tam. İnşallah ligde kalacağız. Allah bizi mahcup etmesin" açıklamasını yaptı.







