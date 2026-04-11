11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
0-4
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
1-2
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
0-2
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
0-0
11 Nisan
Heracles-Ajax
0-3
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
0-2
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
1-2
11 Nisan
Rennes-Angers
2-1
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
4-1
11 Nisan
Auxerre-Nantes
0-0
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-0
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
0-5
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
0-1
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
2-0
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
4-1
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
2-190'
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-3
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Talisca'dan Kayserispor'a golleri sonrası itiraf!

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Anderson Talisca, Kayserispor maçı sonrası konuştu.

calendar 11 Nisan 2026 22:28
Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği karşılaşmada iki gol atan Anderson Talisca açıklamalarda bulundu.

"İSTATİSTİKLER İÇİN ENDİŞELENMEM"

Performansıy ve ileri uçta oynamasıyla ilgili soru üzerine açıklama yapan Anderson Talisca "Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için, hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Goller atıyorum.

Takımın performansından mutluyum. İyi oynadık. Hocamızın istediklerini yaptık. Topu tuttuk, hızlıca geri kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak." dedi.

GOL SEVİNÇLERİ...

Archie Brown ile gol sevinçleri hakkında konuşan Anderson Talisca "Archie çok iyi bir takım arkadaşı, çok iyi insan. Zaman zaman beraber dans ediyoruz soyunma odasında. Doğduğum yer olan Bahia'daki dansı beraber yaptık. Maçtan önce bana 'Sana pas vereyim, golü sen at, o dansı yapalım' dedi. Golden sonra o dansı yaptık" ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
IAB
