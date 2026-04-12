Sabah spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı;
"ÇOK KORKUNÇ BİR UÇURUM VAR"
"Fenerbahçe güle oynaya, belki de pozisyon üretmeden çok farklı bir skorla 3 puanı almasını bildi. Türkiye liginde takımlar arasındaki kalite farkı o kadar büyük ki o kadar korkunç bir uçurum var ki birkaç tane kaliteli ayağın olunca Anadolu'dan puanları alıp geliyorsun. Dün gece de öyle oldu."
"BAL YAPMAYAN ARI GİBİYDİ"
"İlk yarıda Fenerbahçe bal yapmayan arı gibiydi. Ceza alanına kadar geliyorlar ama gerisi boş. Fakat devre biterken Kante'nin vuruşu, gol oluverdi. İyi mi vurdu? Belki. İsteyerek mi vurdu? Tabii ama ayağına oturan top gitti köşeden gol oldu."
"DEPLASMAN RAHAT GEÇTİ"
"İkinci yarı Kayseri çok iyi başladı. Pozisyonlar üretirken ve F.Bahçe baskı altındayken bu sefer de Talisca, sırf mükemmel bir vuruş tekniği olduğu için F.Bahçe'nin ikinci golünü attı. Ondan sonra zaten iş bitti. Nene topu kaptı, gol attı. Talisca kafayı vurdu, golü yaptı ve korkulabilecek bir deplasman rahat geçti."
"FENERBAHÇE'DE İSTENENİ VEREMİYOR"
"Bazı oyuncular asla ve asla F.Bahçe'nin oyuncuları değil. Bunların başında Cherif geliyor. Hatta belki Musaba, hatta Nene. Kerem çok hayati goller atsa da F.Bahçe'de asla istenen verimi veremiyor, veremedi de."
"BAZI KARTLARI ES GEÇTİ"
Hakem Ali Yılmaz için iyi şeyler söylemek isterdik ama söyleyemiyoruz. Bazı sarı kartları es geçti, bazı faulleri yanlış verdi ama Makarov'a verdiği sarı kart doğru. Makarov, gerçek anlamda Guendouzi'ye kafa atmıyor."
Ahmet Çakar: "Kerem, Fenerbahçe'de istenen verimi veremiyor"
Spor yazarı Ahmet Çakar, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4-0 yendiği maçı değerlendirdi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|28
|21
|4
|3
|66
|21
|67
|2
|Fenerbahçe
|29
|19
|9
|1
|66
|28
|66
|3
|Trabzonspor
|29
|19
|7
|3
|56
|31
|64
|4
|Beşiktaş
|29
|16
|7
|6
|53
|34
|55
|5
|Başakşehir
|29
|13
|8
|8
|47
|30
|47
|6
|Göztepe
|28
|12
|10
|6
|33
|23
|46
|7
|Samsunspor
|28
|8
|12
|8
|32
|37
|36
|8
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|9
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|10
|Alanyaspor
|29
|6
|15
|8
|35
|34
|33
|11
|Rizespor
|28
|8
|9
|11
|37
|39
|33
|12
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|13
|Antalyaspor
|29
|7
|7
|15
|30
|47
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|29
|6
|7
|16
|28
|42
|25
|16
|Kayserispor
|29
|4
|11
|14
|21
|54
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20