Union Berlin'den tarihi karar!

Union Berlin'den Bundesliga'nın tarihine geçecek kararı.



Heidenheim karşısında 3-1 mağlup olan Union Berlin, teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırdı; yerine Marie-Louise Eta geçici olarak görevlendirildi.



İLK KADIN OLDU



Marie-Louise Eta, Bundesliga tarihinde görev alan ilk kadın teknik direktör oldu.



Bir ilki başaran Eta, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



