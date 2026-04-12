Galatasaray'da 1 aylık hasret bitiyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak
Galatasaray, yaklaşık 1 ay sonra sahasında maça çıkacak.
İç sahada son maçında 14 Mart'ta RAMS Başakşehir'i 3-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 29 günde RAMS Park'a adım atmadı.
Galatasaray, milli maç arasının verildiği bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Süper Lig'de ise Trabzonspor ile Göztepe'yle deplasmanda karşılaştı.
