12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
0-013'
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
15:30
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
1-014'
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-014'
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
0-014'
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-010'
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
15:30
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-066'
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-143'
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
15:30
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
16:00
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-047'
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
16:00
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
16:00
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
16:00
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
15:00
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
1-055'
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
16:00
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Hulk'tan Neymar sorusuna olay yaratan cevap!

Hulk, Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna girip girmeyeceği konusunda kararın kendisine ait olmadığını belirterek, "Hak ederse gider" dedi.

calendar 12 Nisan 2026 13:42 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 14:01
Hulk'tan Neymar sorusuna olay yaratan cevap!
Brezilya'da 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi kadro tartışmaları devam ederken, Hulk'un Neymar hakkında yaptığı açıklamalar gündem yarattı.

"HAK EDERSE GİDER!"

Atletico Mineiro'nun Santos'a 1-0 mağlup olduğu maç sonrası konuşan Hulk, Neymar'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alıp almamasıyla ilgili soruya, "Senden özür dilerim, ama ben maçla meşguldüm. Kimin gitmesi gerektiğine karar verecek kişi ben değilim, eğer hak ederse, gider." yanıtını verdi.

Öte yandan Hulk'un Neymar'a yaptığı sert müdahale, futbol camiasında geniş yankı uyandırdı.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, L'Equipe'e verdiği demeçte, "O büyük bir yetenek ve insanların bir sonraki Dünya Kupası'nı kazanmamıza yardımcı olabileceğini düşünmesi normal. Ancak önümüzdeki Dünya Kupası'nda oynayabilecek kalitede olduğunu göstermek için iki ayı var" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 29 7 11 11 33 41 32
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 6 18 26 48 21
