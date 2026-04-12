Manisa FK, deplasmanda Vanspor FK'yi tek golle geçti!

1.Lig'in 35. hafta maçında Vanspor FK ile Manisa karşı karşıya geldi.
Van Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manisa Fk, 1-0'lık skorla kazandı.
Manisa FK'ye galibiyeti getiren golü dakika 70'de Muhammed Kiprit attı.
Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 49 yaptı. Vanspor FK, 46 puana yükseldi.
1.Lig'in bir sonraki maçında Manisa FK, Serik Spor'u konuk edecek. Vanspor FK, Ümraniyespor deplasmanına gidecek.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Melih Aldemir, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül
İmaj Altyapı Vanspor FK: Alperen Uysal, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Erdi Dikmen, Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan (Dk. 76 Regis), Traore, Oğulcan Çağlayan, Hostikka, Emir Bars, Cedric
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo (Dk. 73 Ada İbik), Herelle, Yasin Güreler, Umut Erdem, Cissokho, Kubilay Sönmez (Dk. 61 Yunus Emre Dursun), Vargas, Lindseth, Osman Kahraman (Dk. 67 Muhammed Kiprit), Diony
Gol: Dk. 70 Muhammet Kibrit (Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 38 Sabahattin Destici (İmaj Altyapı Vanspor FK), Dk. 9 Lindseth, Dk. 73 Ayberk Karapo (Manisa FK)