12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
2-024'
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-051'
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
0-08'
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
0-136'
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-174'
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
0-178'
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
1-145'
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
2-177'
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
2-0DA
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Bursaspor, şampiyonluk yolunda son viraja girdi!

2. Lig Kırmızı Grup'un lideri Bursaspor, Eskişehir'de 35 bin taraftarının izlediği maçta Ankara Demirspor'u 1-0 yendi. Yeşil beyazlı ekip, gelecek hafta sahasındaki Somaspor karşılaşmasında berabere de kalsa 1. Lig'e yükselecek.

calendar 12 Nisan 2026 17:24 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 17:29
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursaspor ile Ankara Demirspor'un Eskişehir'de oynadığı müsabakayı yaklaşık 35 bin yeşil-beyazlı taraftar takip etti. 

Ankara Demirspor ile Bursaspor takımlarının maçı, yeşil-beyazlı ekibin Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı talep doğrultusunda Eskişehir'deki Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynandı.



Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren yaklaşık 35 bin Bursaspor taraftarları, takımını Eskişehir'de yalnız bırakmadı.

Müsabakanın ilk yarısında Bursaspor, 15. dakikada Halil Akbunar'ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi de bu skorla üstün kapattı.



İkinci yarıda rabinin skoru eşitlemesine izin vermeyen yeşil-beyazlılar, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Lider Bursaspor bu sonuçla 23. galibiyetini aldı ve zirvedeki yerini 74 puanla korudu.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI HAFTAYA KALDI

Bursaspor'un en yakın rakibi Aliağa Futbol'un da bu haftaki karşılaşmadan galip gelmesiyle aradaki 6 puanlık fark değişmedi. 

Yeşil-beyazlı ekip, 32. hafta karşılaşmasında kendi evinde Somaspor'u ağırlayacak.

Bursaspor, bu maçtan 1 puanla ayrılması halinde rakibinin aldığı sonuca bakılmadan şampiyonluğunu ilan edecek ve 1. Lig'e yükselecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 34 24 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 26 39 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
