Aleksandar Stanojevic: '3-0 kaybetmeyi hak etmedik'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Stanojevic, Konyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.



Maçı iyi kontrol ettiklerini düşündüğünü belirten Stanojevic, "Bugün bu maçı 3-0 kaybetmeyi hiç hak etmedik, çok basit goller yedik. Böyle kolay goller yediğimiz için ligde şu an sonuncuyuz. Asla pes etmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Kalan bütün maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



