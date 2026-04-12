12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
0-018'
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-189'
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-045'
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
3-062'
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-262'
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-375'
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-118'
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
1-0DA
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-175'
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
0-013'

Şenol Güneş'ten Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş, bordo-mavililerden Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır ile ilgili konuştu.

calendar 12 Nisan 2026 18:57
Haber: DHA, Fotoğraf: Besiktas.com.tr
Trabzonspor'un efsane ismi Şenol Güneş, Ankara'da düzenlenen 'Trabzon Günleri' etkinliğinin son gününde '61 Sohbet' programına konuk oldu.

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş, Ankara, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Trabzon Günleri' etkinliğinin son gününde, vatandaşlarla bir araya gelerek futbol kariyerine ilişkin deneyimlerini paylaştı. Güneş burada yaptığı konuşmada etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, "Ankara Türkiye'nin başkenti, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kupaları nedeniyle Trabzonspor her sene buradaydı ve bu kupaları aldı. O günlerden beri bu sıcak ilgiyi fazlasıyla görüyoruz" diye konuştu.

"TRABZON ZENGİN BİR HAZİNEDİR"

Etkinliğe gelen konuklara başarılı kariyerinden örnekler veren Güneş, "15 yaşına kadar hiçbir eğitim görmeden, imkan görmeden genç yaşlarda milli takımlarda oynadık. Milli takıma giderken de özveriyle gittik. Bana ihtiyaçları olduğu için aldılar. Bana torpil olsun diye almadılar. Hata yaptığımızda eleştirdiler, iyi oynadığında övgü dizdiler. Bu işin doğasında da Trabzon şehri de bunu yapıyor, gayet normal. Eleştiriler olacaktır, daha iyisini istemek için. Ama köstek olmanın, yıkıcı olmanın kimseye yararı yok. Bugün için bir örnek vereyim. Başarısız olduğunuz zaman mazeret, başarılı olduğunuz zaman şımarmak veya o doza çıkmak sizi başarısızlığa iter. Yani başarısız olduğunuz zaman bunu mazeretle savunmaya kalkarsanız, başarılı olduğunuz zaman gururla bunun havasına girerseniz takımı da şehri de zarara sokarsınız" dedi.

"UĞURCAN BİZE HİZMET ETTİ, KÜFÜR ASLA OLMAMALI"

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan lig maçında Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır'a tribünlerden edilen küfürlü tezahürat iddialarına da değinen Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"İnsanlarımızı dışlamamak lazım. Küfür asla olmamalı. Sadece başkalarının bize yapması değil, bizim de başkalarına yapmamamız gerekiyor. Trabzonspor olarak biz iyi kaleciler çıkardık. Uğurcan da bize hizmet etti. Uğurcan Trabzonspor'da severek oynadı. Artık gitme aşamasına geldi. O aşamadan sonra kalması doğru değildi. Bugün görevde değilim. Kimseyi savunmuyorum ve eleştirmiyorum. Daha sağduyulu, daha akılcı bakmamız gerekiyor. Giderken de Trabzonspor'a ekonomik katkı yaptı. Ama bizi temsil ediyor. Şimdi düşünün ki yarın belki Manchester United'a veya Barcelona'ya gidecek. Onunla gurur duyacağız. Bunlar Trabzon'a zaten sığmaz. O zaman yani dışarıya gitmesinler mi? Gidiyorsa bir suç mudur? Size ne zararı var, aksine faydası var."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
