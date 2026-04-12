12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
2-028'
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-055'
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
0-012'
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
0-140'
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-178'
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
0-182'
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
1-149'
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
2-181'
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
2-0DA
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Galatasaray'dan Kocaelispor maçı öncesi taraftarına uyarı!

calendar 12 Nisan 2026 16:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşma öncesinde taraftarına önemli bir çağrıda bulundu.

Mücadele öncesinde Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un açıklamalarının ardından Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "26. şampiyonluk yolunda, tribünde cezaya mahal verecek küfür ve yabancı madde atma gibi eylemlerden kaçınarak 90 dakika hücum, 90 dakika savunma!" ifadelerine yer verildi.

RECEP DURUL NE DEMİŞTİ?

"Bugün camiamız için önemli bir gün. Aslında baktığımızda lig maçlarından bir tanesi. Fakat son günlerde Galatasaray cephesinden kulübümüze, yönetimimize, hocamıza ve camiamıza ummadığımız, beklemediğimiz birtakım cümleler sarf edildi. 

Kocaelispor camiasının onuruna dil uzattılar. Biz daha önceki maçta burada onları yenmiştik, öyle zannediyorum ki bunu hazmedemediler. Küfür etmelerinin gerekçeleri stadyumda çalınan bir şarkı. Oysa kendi statlarında ve bütün statlarda her maçta bunlar olabiliyor. Bunları görmezden gelerek bizi hedef tahtalarına koymaları hem şehrimizin hem camiamızın hem taraftarımızın sabrını taşırmıştır.

Dolayısıyla biz her kulübe saygı gösteriyoruz. Tribünde evet bir şey olmuştur ama sadece bizim tribünde olmadı bu.

Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahalarında ödeteceğiz. Taraftarımızla birlikte hazırız. Burada sadece skor önemli değil. Bizim oradaki onurumuz, duruşumuz. Çıkacağız, aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve maçtan da puan ve puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum ve güveniyorum.

Futbolcularımızla, hocalarımızla gerekli konuşmalarımızı yaptık. Taraftarlarımız hazır, şehir hazır.

Tek yürek olarak sahada olacağız. Hep beraber inşallah mutlu döneceğiz ve en iyi cevabı da o kendilerine vereceğiz ve şehrimize döneceğiz. İnşallah bu onlara ders olacaktır. Bundan sonra böyle konuşmalar yapmazlar.

Bunun senesi de var, ondan sonraki senesi de var. O yönetimler orada duracaklar mı peki? Bunun yarını da var. Bunu bir camiaya mal etmek son derece saygısızlık. Ben onların söylediği her şeyi onlara iade ediyorum. Bugün en iyi cevabı sahada vereceğiz. Sonuna kadar taraftarla birlikteyim."



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 34 24 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 26 39 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
