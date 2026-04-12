12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
1-1DA
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-190'
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0DA
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
0-1DA
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
0-030'
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
0-130'
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
0-01'
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
0-030'
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
0-130'
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-170'
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-031'
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Kırmızı kartların çıktığı maçın kazananı Genoa oldu!

Serie A'nın 32. haftasında Genoa, konuk ettiği Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti.

12 Nisan 2026
Haber: Sporx.com
Kırmızı kartların çıktığı maçın kazananı Genoa oldu!
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Genoa, evinde Sassuolo'yu konuk etti.

Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.
Genoa'ya galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Ruslan Malinovskyi ve 84. dakikada Caleb Ekuban kaydetti.

Sassuolo'nun tek golü ise 57. dakikada Ismael Kone'den geldi.

İlk yarının bitiş düdüğünün ardından çıkan tartışmada Genoa'dan Mikael Ellertsson ile Sassuolo'dan Domenico Berardi kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Genoa, iki maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyete ulaştı.

Bu sonuçla Genoa 36 puanla 13. sıraya yükselirken, Sassuolo 42 puanla 11. sırada kaldı.

Gelecek hafta Genoa deplasmanda Pisa ile, Sassuolo ise sahasında Como ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
