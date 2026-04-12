12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
0-013'
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
15:30
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
1-014'
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-014'
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
0-014'
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-010'
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
15:30
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-066'
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-143'
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
15:30
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
16:00
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-047'
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
16:00
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
16:00
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
16:00
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
15:00
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
1-055'
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
16:00
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Trabzonspor'da gözler onu arıyor!

Trabzonspor, Alanyaspor deplasmanında 1-1 berabere kalmasının ardından, Paul Onuachu'nun forma giymediği maçlardaki puan kayıpları yeniden gündeme geldi.

12 Nisan 2026 13:35
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'da gözler onu arıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun forma giymediği karşılaşmalarda zorlanırken önemli puan kayıpları yaşadı.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 25 karşılaşmada 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi.

Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Onuachu'nun görev almadığı maçlarda şampiyonluk yolunda yara aldı.

4 karşılaşmada 7 puan kaybetti

Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği 4 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelirken 2 karşılaşmadan beraberlikle, 1 müsabakadan da yenilgi ile ayrıldı.

Bordo-mavililer, sarı kart cezası nedeniyle 16. haftada Trabzon'da oynanan Beşiktaş müsabakasında görev alamayan Onuachu'nun yokluğunda sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımına davet edilen Nijeryalı oyuncunun forma giymediği 17. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında 4-3 kaybeden Karadeniz ekibi, 18. haftada dış sahadaki Kocaelispor maçını ise uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.

Trabzonspor, bu hafta son antrenmanda sakatlanarak kafileden çıkarılan Onuachu'nun eksikliğinde Corendon Alanyaspor karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, Onuachu'nun oynamadığı 4 karşılaşmada 7 puan kaybetti.

Bu sezon 43 puanlık katkı

Trabzonspor, ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı.

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 67'sini elde etti.

Onuachu'nun golleri

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Karadeniz ekibinin galibiyet golünü atan Onuachu, 1-1 berabere biten 4. haftadaki Samsunspor ile 6. haftadaki Gaziantep FK maçlarında da takımı adına ağları havalandıran isim oldu.

Nijeryalı santrfor, 7. haftada 4-3 kazanılan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında 2, 8. haftadaki 4-0 galip gelinen Zecorner Kayserispor ile 9. haftada 2-1 üstünlük sağlanan Çaykur Rizespor müsabakalarında da birer gol kaydetti.

Ligin 12. haftasında 1-1 biten Corendon Alanyaspor maçında takımının tek golüne imza atan Nijeryalı oyuncu, 13. haftada 4-3 kazanılan RAMS Başakşehir müsabakasında 1, 14. haftada 3-1 üstün gelinen TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında da 2 gol attı.

Cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 3 maç takımdan ayrı kalan Onuachu, döndükten sonra gollerine kaldığı yerden devam etti.

Bordo-mavili futbolcu, 2-1 galip gelinen 19. haftadaki Kasımpaşa maçı ile 1-1 beraberlikle tamamlanan 20. haftadaki Hesap.com Antalyaspor karşılaşmasında birer, 21. haftada 3-0 kazanılan Samsunspor müsabakasında 2 gol, 22. haftada 3-2 kaybedilen Fenerbahçe maçında da bir gol attı.

Onuachu, Karadeniz ekibinin ligin 23. haftasında deplasmanda 2-1 galip geldiği Gaziantep FK maçı ile 24. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendiği karşılaşmada birer kez, 25. haftada Zecorner Kayserispor karşısında sahadan 3-1 üstün ayrıldığı maçta da rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette takımının golünü kaydeden Nijeryalı oyuncu, 28. haftada takımının 2-1 galip geldiği Galatasaray maçında ilk golü atan isim oldu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 29 7 11 11 33 41 32
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 6 18 26 48 21
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.