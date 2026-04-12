12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
14:30
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
15:30
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
14:30
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
14:30
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
14:30
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
14:30
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
15:30
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
13:15
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
14:00
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
15:30
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
16:00
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
13:30
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
16:00
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
16:00
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
16:00
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
15:00
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
13:30
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
16:00
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Milli boksör Cem Kaya, şansızlığını yenmek istiyor!

Milli boksör Cem Kaya, boksçu bir aileden geliyor. 23 yaşındaki milli sporcu, 7 Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. 3 Avrupa ve 1 dünya şampiyonasında ise çeyrek finalde elendi.

Milli boksör Cem Kaya, 3 kez çeyrek finalde elendiği Avrupa Boks Şampiyonası'ndan bu kez altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.

Babası, amcaları ve halaları bir dönem milli boksör olan 23 yaşındaki Cem Kaya'nın 4 kardeşi de aktif boks kariyerini sürdürüyor. Kariyerinde 7 Türkiye şampiyonluğu bulunan milli boksör, katıldığı bir dünya ile 3 Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finalde elendi.

Cem, 15-26 Eylül tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'nda bu kez kürsüye çıkarak talihsizliğini yenmeyi hedefliyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde antrenmanlarını sürdüren Cem, organizasyona günde çift idmanla hazırlanıyor.

Milli boksör Cem Kaya, boksör bir ailede dünyaya geldiğini söyledi. Çok küçük yaşlarda ringe çıktığını dile getiren Cem, babası Bülent, amcaları Savaş, Ulaş, Yetiş ve Barış ile halaları Nehir ve Yağmur Kaya'nın bir dönem milli sporcu olarak ringlere çıktığını anlattı.

Babasının aynı zamanda antrenörü olduğuna işaret eden Cem, "Kardeşlerim Ege, Şamil, Nisa ve Baybars Kaya da aktif olarak boks yapıyor. Türkiye şampiyonu milli sporcudurlar. Doğar doğmaz ringe atılırız. Ailemizde 50'ye yakın milli sporcu var. Yıldızlarda, üst miniklerde, milli takımlarda dövüşen kardeşlerim var. Büyüklerimizden görerek başladık. Küçükken bizi götürürlerdi. Biz de heves ettik, katıldık." diye konuştu.

Katıldığı ilk Türkiye şampiyonasında birinci olduğunu vurgulayan Cem, "Baktım ki bende de bir gelecek var, ondan sonra devam ettim. Çok şükür buralardayız. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü son sınıf öğrencisiyim. 71 kiloda dövüşüyorum." ifadesini kullandı.

"Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil edip şampiyonluğumu almak"

Cem Kaya, boksta 13 yılı geride bıraktığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"7 Türkiye şampiyonluğum var. Uluslararası şampiyonalarda daha önce madalya alamadım. Hep hevesim kursağımda kaldı. 4 kez çeyrek finalde kaybettim. Hedefim oraya çıkıp ülkemi en iyi şekilde temsil edip madalyamı, şampiyonluğumu almak. Hep kıl payı gitti. Ona göre çalışmalarımı sürdürüyorum. Bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten milli sporcu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'na sağladığı imkanlar dolayısıyla teşekkür etti.

Asıl hedefinin olimpiyat madalyası olduğunun altını çizen Cem, "Bu, boksa başlayan her çocuğun hayalidir. Hedefim, olimpiyatlara katılıp madalya almak. Allah'ın izniyle takım olarak iyi hazırlanıyoruz. Her zaman hedefimiz ülkemizi ilk sıralara taşımak. Elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
