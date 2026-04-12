12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
0-011'
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
15:30
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
0-012'
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-012'
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
0-012'
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-08'
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
15:30
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-064'
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-141'
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
15:30
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
16:00
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-045'
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
16:00
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
16:00
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
16:00
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
15:00
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
1-053'
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
16:00
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

800 km mesafeden Kayserispor - Fenerbahçe maçına geldiler

Kayserispor – Fenerbahçe maçını izlemek isteyen Manisa Salihli Adala Nergis Demet Ortaokulu öğrencileri, sosyal medyada paylaşılan videonun gündem olmasının ardından yaklaşık 800 kilometre yol kat ederek Kayseri'ye gitti.

calendar 12 Nisan 2026 14:12
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
800 km mesafeden Kayserispor - Fenerbahçe maçına geldiler
Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi 11 kişi Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasını takip etmek için 800 kilometre mesafeden Kayseri'ye geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu'nun öğrencileri yaklaşık 800 kilometre mesafe kat ederek, Zecorner Kayserispor-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti. Sanal medyada 'Kayseri'de maç izlemek' istediklerine dair videonun gündem olması sonrası yaşları 11 ve 14 arasında değişen 11 öğrenci, okul müdürleri Yakup Ateş ile birlikte Kayseri'ye geldi.

Ateş ve öğrencileri zorlu karşılaşma öncesi kentin tarihi ve turistik yerlerini keşfetti. Ardından da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmayı tribünde takip etti.

Kayseri'yi çok beğendiğini söyleyen öğrencilerden Muhened Elarim, "Kayserispor-Fenerbahçe maçı için Manisa Salihli'den geliyoruz. Kayseri'yi gezdik. Çok beğendik. İlk defa maça geliyorum. Şehirde herkes bizi tanıdı. Sokakta gezerken 'Siz Manisa'dan gelenler değil misiniz? 800 kilometreden gelenler siz misiniz?' dediler. İlk defa böyle bir şey başımıza geldik. Çok sevindik" dedi.

'ŞEHİRDE HERKES BİZİ TANIDI'

Okul Müdürü Yakup Ateş ise, "Birkaç öğrencimin istediğini kırmayarak Kayseri'ye geldik. Kendileri Kayserispor taraftarı bir video çekmiştik. Bunun üzerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy bu videoyu gördü ve bizi davet etti. Öğrencilerimizi burada gezdirmenin şerefine nail olduk. Çocuklarımız dezavantajlı çocuklar. Bir çoğu ilk defa maça girecek. Maç ambiansına dahil olacaklar. Bu benim için çok mutluluk verici bir olay. Şehirde bizi görenler tanıdı. Sanal medyada bu olay paylaşılmış. Bir çok kişi 'Hoş geldiniz' dedi. Sevecen karşıladılar. Kayseri bizi çok güzel bir şekilde karşıladı" diye konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 29 7 11 11 33 41 32
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 6 18 26 48 21
