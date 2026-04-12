Göztepe - Kasımpaşa maçında 6 gollü düello: 3-3!

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.Göztepe, 24. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, 45+1. dakikada Ben Ouanes ile 1-1'i buldu ve ilk yarı berabere bitti.Kasımpaşa, 52. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle 2-1 öne geçti. İstanbul ekibi, 76. dakikada Filip Krastev'in kendi kalesine attığı golle Göztepe karşısında durumu 3-1'e getirdi.Göztepeli taraftarlar, Kasımpaşa'nın üçüncü golünün ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.Göztepe, Jeferson'un 82. dakikada attığı penaltı golüyle durumu 3-2 yaptı. İzmir ekibi, 89. dakikada Malcom Bokele'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonucun ardından Göztepe 47, Kasımpaşa 28 puana yükseldi.Ligin gelecek haftasında Göztepe, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ben Ouanes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın ceza sahasında girdikten sonra yerden vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.12. dakikadaki Göztepe atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.22. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Göztepe defansından seken topu önünde bulan Benedyczak'ın ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'de kaldı.24. dakikada Göztepe öne geçti. Godoi'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarptıktan sonra ağlarla buluştu:45+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde buluşan Ben Ouanes, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturduKarşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.52. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Göztepe defansının geri pasında ceza sahası önünde topla buluşan Benedyczak, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Göztepe'de Krastev'in geri pasında Benedyczak'ın baskısı sonrasında kaleci Lis'in bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti:82. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Jeferson'un ceza sahası içerisinde düştüğü pozisyonu VAR'ın uyarısı sonucu izleyen hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jeferson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi:89. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Juan'ın sol kanatta defans oyuncularını çalımladıktan sonra yerden ortasında arka direkte topla buluşan Bokele, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.ISONEM Park Gürsel AkselÇağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf SusuzLis, Godoi, Heliton, Bokele (Dk.90+1 Luiz), Dennis (Dk. 57 Krastev), Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan (Dk. 66 Ogün Bayrak), Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Antunes), Janderson (Dk. 57 Jeferson), JuanGianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong (Dk. 84 Opoku), İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate (Dk. 90+5 Taylan Utku Aydın), Benedyczak (Dk. 88 Cenk Tosun)Dk. 24 Juan, Dk. 82 Jeferson (penaltıdan), Dk. 88 Bokele (Göztepe), Dk.45+1 Ben Ouanes, Dk. 52 Benedyczak, Dk. 76 Krastev (kendi kalesine) (Kasımpaşa)Dk. 90+3 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)Dk. 25 Juan, Dk. 45+2 Miroshi, Heliton (maç bittik sonra) (Göztepe), Dk. 35 İrfan Can Kahveci, Dk. 74 Gianniotis, Dk. 90+4 Kerem Demirbay, Dk. 90+7 Wink, Becao (maç bittik sonra) (Kasımpaşa)