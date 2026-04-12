12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
0-020'
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-190'
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0DA
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
3-064'
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-264'
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-377'
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-120'
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
1-0DA
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-177'
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
0-015'

Göztepe - Kasımpaşa maçında 6 gollü düello: 3-3!

Süper Lig'de Göztepe ile Kasımpaşa arasındaki maç gol düellosuna sahne oldu ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

calendar 12 Nisan 2026 19:03 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 19:24
Haber: Sporx.com ve AA
Göztepe - Kasımpaşa maçında 6 gollü düello: 3-3!
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maç 3-3 sona erdi.

Göztepe, 24. dakikada Juan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, 45+1. dakikada Ben Ouanes ile 1-1'i buldu ve ilk yarı berabere bitti.

Kasımpaşa, 52. dakikada Adrian Benedyczak'ın golüyle 2-1 öne geçti. İstanbul ekibi, 76. dakikada Filip Krastev'in kendi kalesine attığı golle Göztepe karşısında durumu 3-1'e getirdi.

Göztepeli taraftarlar, Kasımpaşa'nın üçüncü golünün ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.

Göztepe, Jeferson'un 82. dakikada attığı penaltı golüyle durumu 3-2 yaptı. İzmir ekibi, 89. dakikada Malcom Bokele'nin golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90+4. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Göztepe 47, Kasımpaşa 28 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Göztepe, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

8. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ben Ouanes'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Benedyczak'ın ceza sahasında girdikten sonra yerden vuruşunda kaleci Lis, topu çeldi.

12. dakikadaki Göztepe atağında, ceza sahası önünde topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun uzaktan şutunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Göztepe defansından seken topu önünde bulan Benedyczak'ın ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis'de kaldı.

24. dakikada Göztepe öne geçti. Godoi'nin ceza sahası içerisinde gönderdiği topla ceza sahası çizgisi üzerinde buluşan Juan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, defansa çarptıktan sonra ağlarla buluştu: 1-0.

45+1. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerinde buluşan Ben Ouanes, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


52. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Göztepe defansının geri pasında ceza sahası önünde topla buluşan Benedyczak, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.

76. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Göztepe'de Krastev'in geri pasında Benedyczak'ın baskısı sonrasında kaleci Lis'in bacaklarının arasından geçen meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

82. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Jeferson'un ceza sahası içerisinde düştüğü pozisyonu VAR'ın uyarısı sonucu izleyen hakem Çağdaş Altay, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Jeferson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3.

89. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Juan'ın sol kanatta defans oyuncularını çalımladıktan sonra yerden ortasında arka direkte topla buluşan Bokele, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Yusuf Susuz

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele (Dk.90+1 Luiz), Dennis (Dk. 57 Krastev), Miroshi, Cherni, Arda Okan Kurtulan (Dk. 66 Ogün Bayrak), Efkan Bekiroğlu (Dk. 57 Antunes), Janderson (Dk. 57 Jeferson), Juan

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong (Dk. 84 Opoku), İrfan Can Kahveci, Kerem Demirbay, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate (Dk. 90+5 Taylan Utku Aydın), Benedyczak (Dk. 88 Cenk Tosun)

Goller: Dk. 24 Juan, Dk. 82 Jeferson (penaltıdan), Dk. 88 Bokele (Göztepe), Dk.45+1 Ben Ouanes, Dk. 52 Benedyczak, Dk. 76 Krastev (kendi kalesine) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 25 Juan, Dk. 45+2 Miroshi, Heliton (maç bittik sonra) (Göztepe), Dk. 35 İrfan Can Kahveci, Dk. 74 Gianniotis, Dk. 90+4 Kerem Demirbay, Dk. 90+7 Wink, Becao (maç bittik sonra) (Kasımpaşa)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
