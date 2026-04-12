Tayfur Bingöl: 'Galatasaray, bizi motive etti'

Kocaelispor'da forma giyen Tayfur Bingöl, Galatasaray ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Tayfur Bingöl "Bruno Petkovic'e güzel bir asist yaptım. O da çok güzel değerlendirdi. Alnımızın akıyla çok güzel 1 puan aldık.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım, güçlerini biliyorduk. Selçuk Hoca'ya, ekibine, yönetime teşekkür ederiz. Çok güzel 1 puandı bizim için..." dedi.



"BİZİ MOTİVE ETTİ!"



Maç öncesi açıklamalarla ortamın gerilmesi hakkında gelen soru üzerine Tayfur Bingöl "Maç öncesi açıklamalar bizi daha çok motive etti. Sahada elimizden geleni yaptık. Maç öncesi gerilim bizi etkilemez, motivasyonumuzu arttırır. Galatasaray'a yolunda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı



