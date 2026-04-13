13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi: Junior Olaitan

Beşiktaş'ın Göztepe'den transfer ettiği Junior Olaitan, kanattaki dinamik oyunu ve skora katkısıyla nokta atışı transfer olduğunu kanıtladı, taraftarların gönlünde taht kurdu.

calendar 13 Nisan 2026 09:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi: Junior Olaitan
Beşiktaş'ın kış döneminde Göztepe'den kadrosuna kattığı Junior Olaitan, kısa zamanda takımına adapte oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın vazgeçilmezi olan Beninli futbolcu, El Bilal Toure'nin yokluğunda sol kanatta sergilediği etkili performansla otoritelerin beğenisini kazandı.

Antalyaspor karşısında yüzde 90 pas isabetiyle (57/63) oynayan 23 yaşındaki yıldız, Hyeon Gyu-Oh'un golünün asistini de yaptı. Savunmaya yardım eden ve 2 kilit pas veren Olaitan, müsabakayı 8.2 reytingle tamamlayıp sahanın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı. Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de 9 maçta boy gösteren yıldız futbolcu 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

TAM BİR GÖREV ADAMI

Orta sahada oynamayı sevdiğini ifade eden Junior Olaitan, "Ama hocamız kanatta görev yapmamı isterse de oynarım" dedi. Ziraat Türkiye Kupası'na odaklandıklarının altını çizen Beninli yıldız, "Ligde de geride kalan maçları kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.   

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
