Galatasaray'a Kocaeli çelmesi; fark 2'ye indi!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Galatasaray'ı öne geçiren golü 30. dakikada Leroy Sane kaydetti.
Sarı kırmızılı formayla ligde 7. golünü atan Alman yıldız, ilk kez kafayla aları havalandırdı.
EŞİTLİK GOLÜ PETKOVIC'TEN
Kocaelispor, 72. dakikada Bruno Petkovic ile skoru eşitledi.
Süper Lig'de 3. deplasman golünü atan Hırvat golcü, bu gollerin tamamını İstanbul'da (Fenerbahçe, Karagümrük, Galatasaray) kaydetti.
ZİRVEDE FARK 2'YE İNDİ
RAMS Park'ta oynadığı son 33 lig maçını kaybetmeyen ancak bu süreçteki 7. beraberliğini alan Galatasaray, 68 puana çıktı. Hafta başında Fenerbahçe'ye karşı 4 olan fark, bu kayıpla birlikte 2'ye indi.
Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Kocaelispor, puanını 35'e yükseltti.
GALATASARAY, BAŞKENT'E GİDECEK
Galatasaray, gelecek hafta Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Kocaelispor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, Göztepe müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.
Okan Buruk, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina görev bekledi.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Göztepe ile deplasmanda yapılan 27. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Yaser Asprilla'yı sakatlığından dolayı kadroya alamayan Buruk, Eren, Singo ve Lemina'yı, yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jakobs, Torreira ve Sara'yı 11'de başlattı.
GÜNAY MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI
Sakatlığı nedeniyle maç öncesi ısınmada kendisini deneyen kaleci Günay Güvenç, kadrodan çıkarıldı.
İki gün önceki antrenmanda iç yan bağında zorlanma yaşayan Günay, ısınmak için sahaya çıktı. Günay Güvenç'in kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirildi.
BARIŞ ALPER, 200. MAÇINA ÇIKTI
Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerindeki 200. resmi maçında forma giydi.
Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor.
Geride kalan süreçte 136 Süper Lig, 42 Avrupa kupası, 17 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupa olmak üzere 199 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor mücadelesiyle ikinci kez "dalya" dedi.
Barış Alper, Galatasaray'da 11'i bu sezon olmak üzere 36 gol atma sevinci yaşadı.
KOCAELİSPOR BAŞKANI DURUL, DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE
Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, müsabakayı misafir takım tribününde taraftarlarının arasında izledi.
Yeşil-siyahlı taraftarlar, Galatasaray karşılaşması için Kocaeli'nden 41 otobüsle İstanbul'a geldi. Taraftarla birlikte maça gelen Recep Durul, karşılaşmayı deplasman tribününden takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Sane'nin hatasında topu kapan Agyei'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, golü önledi.
28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Sane'nin şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.
54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serhat, gole engel oldu.
72. dakikada Kocaelispor beraberliği yakaladı. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Tayfur Bingol, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Petkovic'e aktardı. Bu oyuncu altıpas çizgisi önünden topu, ağlara gönderdi: 1-1.
77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.
81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Kocaelispor savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Lang'ın vuruşunda kaleci Serhat, topu kontrol etti.
84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 66 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 75 Lemina), Sane, Sara (Dk. 80 Icardi), Sallai (Dk. 66 Lang), Barış Alper Yılmaz
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas (Dk. 64 Can Keleş), Sissoho (Dk. 53 Tayfur Bingöl), Show, Keita, Nonge (Dk. 46 Haidara), Serdar Dursun (Dk. 65 Petkovic), Agyei (Dk. 87 Churlinov)
Goller: Dk. 30 Sane (Galatasaray), Dk. 72 Petkovic (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 23 Nonge (Kocaelispor)
