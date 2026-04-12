12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-1
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-2
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
3-1
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
1-0
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-0
12 Nisan
Estoril-FC Porto
0-130'
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
2-057'
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-1
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-3
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
0-2DA
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
2-258'
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-1

Galatasaray'a Kocaeli çelmesi; fark 2'ye indi!

Galatasaray, Kocaelispor ile evinde oynadığı mücadeleden beraberlikle ayrıldı ve zirvede fark 4'ten 2'ye düştü.

calendar 12 Nisan 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 22:07
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Galatasaray'ı öne geçiren golü 30. dakikada Leroy Sane kaydetti.

Sarı kırmızılı formayla ligde 7. golünü atan Alman yıldız, ilk kez kafayla aları havalandırdı.

EŞİTLİK GOLÜ PETKOVIC'TEN

Kocaelispor, 72. dakikada Bruno Petkovic ile skoru eşitledi.

Süper Lig'de 3. deplasman golünü atan Hırvat golcü, bu gollerin tamamını İstanbul'da (Fenerbahçe, Karagümrük, Galatasaray) kaydetti.

ZİRVEDE FARK 2'YE İNDİ

RAMS Park'ta oynadığı son 33 lig maçını kaybetmeyen ancak bu süreçteki 7. beraberliğini alan Galatasaray, 68 puana çıktı. Hafta başında Fenerbahçe'ye karşı 4 olan fark, bu kayıpla birlikte 2'ye indi.

Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Kocaelispor, puanını 35'e yükseltti.

GALATASARAY, BAŞKENT'E GİDECEK

Galatasaray, gelecek hafta Ankara'da Gençlerbirliği'nin konuğu olacak. Kocaelispor ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.

OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, Göztepe müsabakasının ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Okan Buruk, takımını sahaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Mario Lemina görev bekledi.

Teknik direktör Okan Buruk, hafta içinde Göztepe ile deplasmanda yapılan 27. hafta erteleme maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. Yaser Asprilla'yı sakatlığından dolayı kadroya alamayan Buruk, Eren, Singo ve Lemina'yı, yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim, Jakobs, Torreira ve Sara'yı 11'de başlattı.

GÜNAY MAÇ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Sakatlığı nedeniyle maç öncesi ısınmada kendisini deneyen kaleci Günay Güvenç, kadrodan çıkarıldı.

İki gün önceki antrenmanda iç yan bağında zorlanma yaşayan Günay, ısınmak için sahaya çıktı. Günay Güvenç'in kendini yeterince rahat hissetmemesi nedeniyle maç kadrosunda Batuhan Şen ile değiştirildi.

BARIŞ ALPER, 200. MAÇINA ÇIKTI

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray kariyerindeki 200. resmi maçında forma giydi.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden 21 milyon lira (Dönemin kuruyla 2,1 milyon avro) bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki 5. sezonunu geçiriyor.

Geride kalan süreçte 136 Süper Lig, 42 Avrupa kupası, 17 Türkiye Kupası, 4 de TFF Süper Kupa olmak üzere 199 müsabakada forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor mücadelesiyle ikinci kez "dalya" dedi.

Barış Alper, Galatasaray'da 11'i bu sezon olmak üzere 36 gol atma sevinci yaşadı.

KOCAELİSPOR BAŞKANI DURUL, DEPLASMAN TRİBÜNÜNDE

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, müsabakayı misafir takım tribününde taraftarlarının arasında izledi.

Yeşil-siyahlı taraftarlar, Galatasaray karşılaşması için Kocaeli'nden 41 otobüsle İstanbul'a geldi. Taraftarla birlikte maça gelen Recep Durul, karşılaşmayı deplasman tribününden takip etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

9. dakikada Sara'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisi üzerindeki Jakobs'un kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
20. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı taçta ön direkteki Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Sane'nin hatasında topu kapan Agyei'nin sol çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra şutunda kaleci Uğurcan Çakır, golü önledi.
28. dakikada sağ kanattaki Boey'in yerden ortasında Kocaelispor savunması meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu ceza yayı civarında önünde bulan Sara'nın sert şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
30. dakikada Galatasaray öne geçti. Jakobs'un sol taraftan ortasına arka direkte bulunan Sane'nin kafa vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Sara'nın pasında ceza yayının önünde topla buluşan Sane'nin şutunda kaleci Serhat, meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.
54. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Sane, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serhat, gole engel oldu.
72. dakikada Kocaelispor beraberliği yakaladı. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında topla buluşan Tayfur Bingol, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Petkovic'e aktardı. Bu oyuncu altıpas çizgisi önünden topu, ağlara gönderdi: 1-1.
77. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın pasında sol kanatta topla buluşan Lang, ceza yayına kadar gidip şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.
81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Kocaelispor savunmasından seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Lang'ın vuruşunda kaleci Serhat, topu kontrol etti.
84. dakikada Yunus Akgün'den seken topu önünde bulan Agyei'nin ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Stat: RAMS Park
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Kısal
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey (Dk. 66 Singo), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Yunus Akgün), Torreira (Dk. 75 Lemina), Sane, Sara (Dk. 80 Icardi), Sallai (Dk. 66 Lang), Barış Alper Yılmaz
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Ahmet Oğuz, Dijksteel, Smolcic, Rivas (Dk. 64 Can Keleş), Sissoho (Dk. 53 Tayfur Bingöl), Show, Keita, Nonge (Dk. 46 Haidara), Serdar Dursun (Dk. 65 Petkovic), Agyei (Dk. 87 Churlinov)
Goller: Dk. 30 Sane (Galatasaray), Dk. 72 Petkovic (Kocaelispor)
Sarı kart: Dk. 23 Nonge (Kocaelispor)

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.