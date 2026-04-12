Güncel Süper Lig Puan Durumu ve kalan maçlar!

Süper Lig'de 29. hafta maçında Galatasaray ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı, zirvede puan durumu değişti.
İşte kalan maçlar ve puan durumu;
Galatasaray'ın Maçları
Gençlerbirliği (D)
Fenerbahçe
Samsunspor D)
Antalyaspor
Kasımpaşa (D)
Fenerbahçe'nin Maçları
Rizespor
Galatasaray (D)
Başakşehir
Konyaspor (D)
Eyüpspor
Trabzonspor'un Maçları
Başakşehir
Konyaspor (D)
Göztepe
Beşiktaş (D)
Gençlerbirliği
Beşiktaş'ın Maçları
Samsunspor (D)
Karagümrük
Gaziantep FK (D)
Trabzonspor
Rizespor (D)
