Dünya Kupası öncesi büyük skandal!

Dünya Kupası biletleriyle ilgili büyük bir tartışma ortaya çıktı. En pahalı biletleri alan bazı taraftarlar, bekledikleri koltuklarda oturamayacaklarını öğrendi. Bu durum, turnuva başlamadan önce FIFA'ya yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.

Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek olan ve toplam 104 maça sahne olacak dev turnuva için şu ana kadar üç milyondan fazla bilet satıldı. Ancak biletlerin koltuk numaralarına dönüştürülme süreci başladığında, taraftarlar büyük bir şokla karşılaştı.



Dört farklı fiyat kategorisinde satılan biletlerde, en yüksek ücreti ödeyen Kategori 1 sahipleri, stadyumun en prestijli noktalarında (alt tribün orta bölümler veya premium 200. seviye) oturmayı beklerken, kendilerini bambaşka noktalarda buldu.



SKANDALIN DETAYLARI: "OYUNUN KURALLARI SONRADAN DEĞİŞMEZ"



The Athletic tarafından paylaşılan verilere ve taraftar şikayetlerine göre skandalın boyutları oldukça ciddi:



Kategori kayması: Kategori 1 için yüksek ücret ödeyen taraftarların birçoğu, sistem tarafından başlangıçta daha ucuz olan "Kategori 2" olarak işaretlenen bölgelere yerleştirildi.



Kale arkası mağduriyeti: Stadyumun en iyi görüş açısına sahip olması gereken bu taraftarların bir kısmına, köşe gönderi hizasında veya kale arkasında koltuklar verildi.



VIP ve Hospitality Şüphesi: Güncel haritalar, stadyumların en merkezi ve "alt tribün" (lower-bowl) kısımlarının taraftarlara değil, yüksek gelirli "ağırlama" (hospitality) paketlerine ve sponsorlara ayrıldığını gösteriyor.



Bir taraftar yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle özetledi:



"Pek çok insan yanıltıldığını ve hayal kırıklığına uğratıldığını hissediyor. Maç başladıktan sonra oyunun kurallarını değiştiremezsiniz. İnsanlar belirli bir konumda oturmak için o parayı ödedi, ancak koltuklar atandığında her şeyin değiştiğini gördük."



FIFA'DAN "REHBERLİK" SAVUNMASI



Yükselen tepkiler üzerine açıklama yapan FIFA, paylaşılan stadyum haritalarının kesin bir taahhüt olmadığını savundu. Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu haritalar kesin koltuk düzenini değil, taraftarların kategorilerin genel kapsamını anlaması için tasarlanmış bir rehberdir" denildi.



YASAL SÜREÇ KAPIDA



FIFA'nın bu savunması öfkeli kalabalığı teskin etmeye yetmedi. Resmi portal üzerinden çok sayıda şikayet kaydı oluşturulurken, bir grup taraftarın birleşerek toplu dava açmaya hazırlandığı bildiriliyor. 2026 Dünya Kupası heyecanı, saha dışındaki bu "koltuk krizi" gölgesinde devam ediyor.