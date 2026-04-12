12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-1
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-2
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
3-1
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
1-0
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-0
12 Nisan
Estoril-FC Porto
1-3
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
2-0
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-1
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-3
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
1-2
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
3-4
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-1

Dünya Kupası öncesi büyük skandal!

2026 Dünya Kupası öncesinde bilet krizi gündemin merkezine oturdu. Premium kategori bilet satın alan taraftarlar, vaat edilen koltuklara yerleştirilmediklerini öne sürüyor. Bu durum, organizasyonun şeffaflığına yönelik ciddi soru işaretleri doğurdu.

12 Nisan 2026 23:55
Haber: Sporx.com dış haberler
Dünya Kupası öncesi büyük skandal!
Dünya Kupası biletleriyle ilgili büyük bir tartışma ortaya çıktı. En pahalı biletleri alan bazı taraftarlar, bekledikleri koltuklarda oturamayacaklarını öğrendi. Bu durum, turnuva başlamadan önce FIFA'ya yönelik tepkilerin artmasına neden oldu.
 
Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilecek olan ve toplam 104 maça sahne olacak dev turnuva için şu ana kadar üç milyondan fazla bilet satıldı. Ancak biletlerin koltuk numaralarına dönüştürülme süreci başladığında, taraftarlar büyük bir şokla karşılaştı.

Dört farklı fiyat kategorisinde satılan biletlerde, en yüksek ücreti ödeyen Kategori 1 sahipleri, stadyumun en prestijli noktalarında (alt tribün orta bölümler veya premium 200. seviye) oturmayı beklerken, kendilerini bambaşka noktalarda buldu.

SKANDALIN DETAYLARI: "OYUNUN KURALLARI SONRADAN DEĞİŞMEZ"

The Athletic tarafından paylaşılan verilere ve taraftar şikayetlerine göre skandalın boyutları oldukça ciddi:

Kategori kayması: Kategori 1 için yüksek ücret ödeyen taraftarların birçoğu, sistem tarafından başlangıçta daha ucuz olan "Kategori 2" olarak işaretlenen bölgelere yerleştirildi.

Kale arkası mağduriyeti: Stadyumun en iyi görüş açısına sahip olması gereken bu taraftarların bir kısmına, köşe gönderi hizasında veya kale arkasında koltuklar verildi.

VIP ve Hospitality Şüphesi: Güncel haritalar, stadyumların en merkezi ve "alt tribün" (lower-bowl) kısımlarının taraftarlara değil, yüksek gelirli "ağırlama" (hospitality) paketlerine ve sponsorlara ayrıldığını gösteriyor.

Bir taraftar yaşadığı hayal kırıklığını şu sözlerle özetledi:

"Pek çok insan yanıltıldığını ve hayal kırıklığına uğratıldığını hissediyor. Maç başladıktan sonra oyunun kurallarını değiştiremezsiniz. İnsanlar belirli bir konumda oturmak için o parayı ödedi, ancak koltuklar atandığında her şeyin değiştiğini gördük."

FIFA'DAN "REHBERLİK" SAVUNMASI

Yükselen tepkiler üzerine açıklama yapan FIFA, paylaşılan stadyum haritalarının kesin bir taahhüt olmadığını savundu. Kurumdan yapılan açıklamada, "Bu haritalar kesin koltuk düzenini değil, taraftarların kategorilerin genel kapsamını anlaması için tasarlanmış bir rehberdir" denildi.

YASAL SÜREÇ KAPIDA

FIFA'nın bu savunması öfkeli kalabalığı teskin etmeye yetmedi. Resmi portal üzerinden çok sayıda şikayet kaydı oluşturulurken, bir grup taraftarın birleşerek toplu dava açmaya hazırlandığı bildiriliyor. 2026 Dünya Kupası heyecanı, saha dışındaki bu "koltuk krizi" gölgesinde devam ediyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
