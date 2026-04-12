12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
1-060'
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
1-050'
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
1-190'
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-1
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
0-061'
12 Nisan
Benfica-Nacional
2-066'
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-0
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
4-0
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
0-0DA
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-3
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-4
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-390'
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
2-0
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-1
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
1-188'

Stanimir Stoilov: "Adaletsiz bir rekabet var"

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu.

calendar 12 Nisan 2026 20:53 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 21:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Stanimir Stoilov: 'Adaletsiz bir rekabet var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, "Son 20 dakikada önemli bir karakter gösterdik. Burada goller bulduk ve maçı çevirdik. Bizim adımıza olumlu olan maçtaki tek şey buydu." dedi.

Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kazanmak adına takımının yeterince öz güvenli ve dinamik olmadığını söyledi.

Rakiplerine 2 gol pası verdiklerini aktaran Stoilov, "İki tane de asist yapıp bunu da kaçırırlarsa zaten bu her şeyi gösterir. Son 20 dakikada önemli bir karakter gösterdik. Burada goller bulduk ve maçı çevirdik. Bizim adımıza olumlu olan maçtaki tek şey buydu. Ama maç boyunca yaptığımız çok önemli pas hataları vardı. Rakibe yaptığımız asistler var. Böyle olduğu için beraberlik bile önemli bir sonuç diyebiliriz böyle bir senaryonun içerisinde." diye konuştu.

Bir haftada 3 maç oynadıklarını hatırlatan Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da bizim takımımız adına önemliydi. Özellikle Galatasaray maçından sonra duygusal anlamda oyuncularımız gerçekten eksik kaldılar bu maçta. Bu duygu eksikliğini hafta içinde de hissettim ve bununla ilgili oyuncularımı uyardım. Maalesef bugünkü maçta bu yaşandı. Ben normalde bu konularla ilgili hiç konuşmuyorum ama bence ligde şu anda adaletsiz bir rekabet ortamı var. Çünkü Galatasaray maçımız, normalde onların Avrupa'da yapacağı karşılaşma sonrası oynanacaktı ve bunun ertelenmemesi gerekiyordu. Bu ertelendiği için biz 1 haftada 3 maç oynamak zorunda kaldık. Bu çok farklı bir senaryoya neden oldu. Bunu söylediğim için bana kızanlar olabilir ama Galatasaray, Liverpool maçından sonra buraya gelseydi bu bizim adımıza bir avantaj olurdu. Yenerdik, yenilirdik bu ayrı bir konu ama bu çok farklı bir maç senaryosu ortaya çıkartırdı. Aynı zamanda biz hem bu şekilde Galatasaray maçını kaybetmiş olduk hem de bugün istediğimiz çok önemli bir maçı kazanamadık. Maalesef ligde adil bir rekabet ortamı yok. Bu şekilde Galatasaray bir avantaj sağlanmış oldu."

Stoilov, taraftarların da maçta mutsuz olduğunu ve belli bölümlerde takımı protesto ettiğini söyledi.

Ligin başında Avrupa hedefini kendisinin koyduğunu vurgulayan Stoilov, "Ben hedefi çok yükseğe, Avrupa hedefi koydum. Çünkü takıma güveniyordum ama belki de oyuncular üzerinde bir baskı oluşturdu. Avrupa'ya gitme yolunda mücadele eden ve Avrupa'ya gidecek olan takımımız bu. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 22 4 3 67 21 70
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 29 9 7 13 23 33 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.