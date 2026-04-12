12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
3-0
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
2-2
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
3-0
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
4-1
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-2
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
4-3
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-1
12 Nisan
Genk-OH Leuven
0-0
12 Nisan
Anderlecht-Gent
0-018'
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
1-189'
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
0-0
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-1
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
3-1
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-1
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
1-1
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
1-1
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
1-1
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
3-3
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
1-0
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-1
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
1-6
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
0-045'
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
3-1
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
3-062'
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
2-1
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
1-1
12 Nisan
Chelsea-M.City
0-262'
12 Nisan
Toulouse-Lille
0-375'
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
1-1
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
3-0
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
0-118'
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
2-1
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
1-1
12 Nisan
Bologna-Lecce
1-0DA
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
1-175'
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
0-013'

Okan Buruk: "Sakatlık riski var"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı öncesi konuştu.

12 Nisan 2026 19:32 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2026 19:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Ligin boyu çok kısaldı. Nisana geldik, mayıs yaklaşıyor. Galatasaraylılar'ın mottosu çalışmaya başladı. Mayıslarda güzel şampiyonluklar yaşadık. Hedefimiz mayısta şampiyonluk yaşayabilmek. Bunun için 6 çok önemli maç var, birisi de bu." dedi.

Sözlerine devam eden sarı-kırmızılı teknik adam, "Uzun süredir evimizde oynamıyoruz. Taraftarımızı özledik, onlar bizi özledi. Bu tür bir maça göre taraftarımız çok motive, biz de öyleyiz. Göztepe deplasmanı kritikti, bu tür galibiyetleri taçlandırmak için bu maçı kazanmalıyız. Rakibimizin galibiyet sayısı son maçlarda yüksek değil ama hep maçın içinde olan, mücadele gösteren bir rakibimiz var. Deplasman maçı oynayacaklar. Bunu göstermeye çalışacaklar. Biz de kazanmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Okan Buruk, "Daha farklı şeyler çıkabilir Kocaelispor'dan. Bizi şaşırtmak için dizilişlere bakmak lazım. 3 orta saha görünüyor. Nasıl karşılayacaklar o önemli. Adam adama takipleri de yapıyorlar. Hem top bizdeyken hem top rakipteyken oynayacak bir kadroyla sahadayız." dedi.

Başarılı teknik adam, "Bu hafta 3. maçımız bu. Değişiklik yaptık. Lemina'yı 3 maç üst üste oynatmıyoruz. Sakatlık riski olan bir oyuncu. Son aya girerken bunu düşündük. Torreira'nın daha dinlenmiş olduğunu düşündük. Singo'yu da aynı şekilde değerlendirdik. Yunus dün antrenmana çıktı. 1 haftadır antrenman yapamamıştı. Oyunun devamında kullanabiliriz. Sara'yı dün denedik, bugün oynayacak, durumunu göreceğiz. Lang'ın parmağıyla ilgili bir problemi var, o bazen yüzde yüzünü vermesini engelliyor. Bu kritik dönemde, mücadele gücü yüksek maçlarda oyun devamında kullanabiliriz. Bekleyen çok önemli oyuncular var, Icardi gibi. Hepsinin adını saymıyorum. Eren - Jakobs rotasyonunu hep yapıyoruz. Önemli oyuncularımız var." diye konuştu.

Okan Buruk, son olarak, "Çok önemli bir maç. Çok gol attığımız bir maç olur. Rakip de savunmayı iyi yapan bir takım." dedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
9 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.